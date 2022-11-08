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رئيس التحرير
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تفاصيل مؤلمة في وفاة عروس الإسكندرية.. شاهد

مذيع صدى البلد أحمد
مذيع صدى البلد أحمد زهران

قدم مذيع صدى البلد أحمد زهران، تغطية حية عن قصة وفاة عروس الإسكندرية التي ألهبت السوشيال ميديا، أثناء ولادتها لطفلها الأول بعد زواجها لأقل من عام.

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“كلها ساعات وأولد.. ادعولي ربنا يقومني بالسلامة ويرزقني بطفل سليم معافى بإذن الله”.. لم تستمر هذه الرسالة على صفحة رانيا الشخصية على فيسبوك، سوى ساعات فقط ثم انتهت الحكاية بوفاة رانيا.

وفاة رانيا قاسم العروسة الجديدة التي لازالت تحتفل بذكريات زفافها القريب، أحرقت قلوب الكثيرين على فراقها واستحالت القصة على السوشيال ميديا إلى تريند وهاشتاجات مملوءة بالدعاء والرحمات لـ رانيا.

وفاة رانيا قاسم 

بشكل مفاجئ أعلن أصدقاء رانيا قاسم عبر صفحتها على فيسبوك وفاة عروس الجنة، بعد ساعات من كتابة منشور تطلب فيه الدعاء قبل ولادتها.

وأعلنت ندى رشوان صديقة رانيا عبر صفحتها: “إنا لله وإنا اليه راجعون اللهم لا اعتراض علي قضائك توفيت الى رحمه الله صديقتي الجميلة الخلوقة Rania Kasem اللهم اغفرلها وتقبلها من الصالحين .. يارب قد تركت الحياة وهي تلد فلذة قلبها فصبر اهلها واجعلها من الشهداء اللهم اعنا علي فراقها وصبر قلوب احبابها اللهم ارحم من كانت بالامس جليستنا واليوم اصبحت فقيدتنا .. اللهم اننا نرجوك ان تجعلها تنال الرحمه والمغفرة من وجهك الكريم انا لله وانا اليه راجعون اللهم هون علي قلوبنا اللهم هون علي قلوبنا”.

وقالت صديقتها هند: “رانيا قاسم صاحبتنا ماتت يجماعه ربنا يرحمك يارب ويعوض شبابك ويصبر اهلك اللهم امين ادعولها بالرحمة”. 

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