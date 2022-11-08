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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 .. تحرك عاجل من التعليم بشأنها

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 .. بدأت من الآن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعدادات الخاصة بها ، لضمان خروجها بالشكل المطلوب وبدون أي مشاكل أو أخطاء.

وبدأت استعدادات وزارة التربية والتعليم ، لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، بإعلان ضوابط اختيار المرشحين للعمل كرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بمختلف نوعياتها (تجاري، فندقي، زراعي، صناعي) للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته إلى مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، على ضرورة استيفاء المرشحين للعمل في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، بيانات استمارة الموانع واعتمادها وختمها بخاتم الشعار من الإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم، وكذلك صحيفة الأحوال من موقع الوزارة (البوابة الإلكترونية) وفقا للضوابط.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط الترشيح للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 فيما يلي:
-  ألا يكون لديه موانع يحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات الدبلومات الفنية .
-  ألا يكون مرشحا للعمل في مركز توزيع الأسئلة.


و يراعى أن يكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 من بين الفئات التالية :
-  موجه عام وموجه أول وموجه.
-  مدير إدارة أو مدير مرحلة أو مدير مدرسة.
-  كبير معلمين ومعلم خبير ومعلم أول أ.
-  رئيس قسم وكيل أ ، وكيل قسم تخصصية تعليم أو فنية تعليم.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، أن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 هو السبت 8 يوليو 2023.

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