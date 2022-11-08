أخبار الفن.. نضال الأحمدية تكشف تفاصيل عودة شيرين لـ حسام حبيب.. لحظة طرد سمية الخشاب لعامل النظافة من لوكيشن التصوير

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

أعرب المؤلف أيمن بهجت قمر عن سعادته البالغة بنجاح فيلمه الجديد تحت تهديد السلاح بطولة حسن الرداد ومي عمر وشيرين رضا وبيومي فؤاد.



وأكد بهجت قمر لصدى البلد أن الفيلم أخذ وقتا طويلا فى التحضيرات وذلك من أجل الوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالفيلم لخروجه بشكل لائق.

دعمت الفنانة السورية سلاف فواخرجي الفنان يحيي بيازي بعد اصابته بالشلل نتيجة التصلب اللويحي ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيسبوك .

وعلقت سلاف فواخرجي قائلة : سلامتك أبو أوس الغالي الله يكون معك وعم ندعيلك وكلنا جنبك وناطرينك ".

أشادت الفنانة إليسا بمؤتمر قمة المناخ COP 27 الذي يقام حالياً بمدينة بشرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلقت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع توتير قائلة: بعز الأزمات اللي عم نعيشها قدرت مصر تجمع العالم بشرم الشيخ لأهم لقاء حول المناخ اللي عم يهدد حياتنا ومستقبل الكوكب. مؤتمر عالمي بيوضعها على خريطة العالم برؤيتها للمستقبل. بلدي التاني بكل فخر".

كشف الفنان حسن الرداد تفاصيل فيلمه الجديد تحت تهديد السلاح، مؤكدا أن الفيلم بذل فيه مجهودا ضخما لخروجه في أحسن صورة.

وقال “الرداد”، في حواره لـ “صدى البلد”، أنه أثناء تصوير الفيلم تعرض لظروف صعبة جدا على أي شخص، وهي وفاة حماه سمير غانم وحماته دلال عبد العزيز، ووفاة والدته أيضا؛ مما جعله يمر بظروف نفسية صعبة.

كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية الصديقة المقربة للفنانة شيرين عبد الوهاب عن رأيها فى الأنباء المتداولة عن عودتها الأخيرة إلى لقاء طليقها الفنان حسام حبيب.

وعلقت نضال الأحمدية في تصريحات خاصة لـ صدي البلد قائلة: ما فعلته شيرين عبد الوهاب سابقة ليس على المستوى الفني وحسب.. فمن من كل البشر إللي تعرفوهم أن شقيقة تدعي على شقيقها وتطالب بسجنه؟ شيرين لا تقوم بهذا الإجراء.

لازالت أخبار عامل النظافة صاحب واقعة محل الكشري تتصدر التريند المصري ومحركات البحث في جوجل خاصة بعد طرده من لوكيشن تصوير فيلم التاروت لسمية الخشاب ورانيا يوسف.

وعلى الرغم من دعوة منتج العمل لعامل النظافة لحضور التصوير وعيد ميلاد مي سليم إحدى بطلات الفيلم، إلا أن الجميع رفض وجوده داخل اللوكيشن وتم طرده.