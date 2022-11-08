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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صرخت في وجهه.. لحظة طرد سمية الخشاب لعامل النظافة من لوكيشن التصوير| فيديو

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

لازالت أخبار عامل النظافة صاحب واقعة محل الكشري تتصدر التريند المصري ومحركات البحث في جوجل خاصة بعد طرده من لوكيشن تصوير فيلم التاروت لسمية الخشاب ورانيا يوسف.

 

وعلى الرغم من دعوة منتج العمل لعامل النظافة لحضور التصوير وعيد ميلاد مي سليم إحدى بطلات الفيلم، إلا أن الجميع رفض وجوده داخل اللوكيشن وتم طرده.

وننشر فيديو حصري لسمية الخشاب تنفعل على الحضور فور معرفتها وجوده داخل اللوكيشن، ورفضت الاحتفال بعيد الميلاد مع مي سليم، إلا بعد خروج صاحب واقعة محل الكشري من اللوكيشن.

 

وتظهر سمية الخشاب في الفيديو وهي تصرخ في وجه المصورين تاركة اللوكيشن بسبب هذا الشخص ولم تدخل مرة أخرى إلا بعد معرفتها بمغادرته للمكان.

 

وأعلنت الفنانة سمية الخشاب عن بدء تصوير فيلمها القادم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

ونشرت سمية الخشاب صورة لفريق العمل أبرزهم الفنانة رانيا يوسف والفنان محمد عز والمخرج إبرام نشأت، وعلقت: "الحمد لله بدأنا تصوير فيلم التاروت، مبروك لكل فريق العمل والمخرج إبرام نشأت دعواتكم بالتوفيق".

عامل النظافة صاحب واقعة محل الكشري فيلم التاروت سمية الخشاب رانيا يوسف

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