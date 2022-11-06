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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اقتحم اللوكيشن.. حقيقة طرد صاحب واقعة محل الكشري من فيلم التاروت

عامل الكشري في لوكيشن
عامل الكشري في لوكيشن التصوير

حرص مؤلف فيلم التاروت على أن يدلي بشهادته بخصوص المتداول عن طرد صاحب واقعة محل الكشري.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك:"شهادة حق أحاسب بها أمام الله :- أنا مؤلف فيلم التاروت، ومفيش نجمة أو نجم من نجوم الفيلم طردوا الشخص اللئيم اللى اتعرف باسم (عامل الكشرى) من اللوكيشن نهائيا، ده محصلش خالص، ده حرفيا اقتحم اللوكيشن، ومفيش شخص عنده كرامة واحترام لنفسه يقتحم لوكيشن (يعنى البيت بتاع كرو العمل من غير عزومة).

وأضاف مؤلف فيلم التاروت، «ده بنى آدم مش سالك ومش غلبان ولا نيلة  - خاااالص- ويمتلك كهن ولؤم مشفتهومش فى حد، أنا رفضت أنه يتصور معايا، ولو عندى تعاطف مع حد فى الترند البائس ده فا كامل تعاطفى مع الموظف اللى قاله يستنى بره المحل، وكنت حابب أعزمه على أكلة كباب وكفته، وربنا يرحمنا برحمته من الترندات الشمال دى.

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وكانت قد قامت عدسات صدى البلد بالتقاط صور لمحمد صاحب واقعة الكشرى  بصحبة عصام شعبان عبد الرحيم وهما يجلسان خارج مكان الاحتفال لحين انتهائه ثم عادوا مرة أخرى بعد انتهاء حفل العيد ميلاد.


طرد صاحب واقعة محل الكشرى من اللوكيشن


واقعة مؤسفة وقعت في لوكيشن تصوير فيلم التاروت بطولة، رانيا يوسف وسمية الخشاب ومي سليم ومحمد عز بعد تواجد صاحب واقعة مطعم الكشري داخل اللوكيشن، ورفض أبطال الفيلم وجوده داخل اللوكيشن وطالبوا بخروجه فورًا.

وبالفعل قام المنتج بإخراجه من الفيلا التي يتم التصوير بها لحين الاحتفال بـ عيد ميلاد مي سليم مع باقي فريق عمل الفيلم.

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