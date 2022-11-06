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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

صاحب واقعة محل الكشرى
صاحب واقعة محل الكشرى

اعترض صناع فيلم التاروت من تواجد صاحب واقعة محل الكشرى  داخل اللوكيشن، والذي جاء بناء على طلب منتج العمل لحضور التصوير وعمل اختبار تمثيل أمام الكاميرا. 

وهو ما رفضه جميع أبطال الفيلم وطالبوا بخروجه من الأماكن المتواجدين فيها، حتى لا يتم تصويرهم بجانبه ومهاجمتهم من قبل الجمهور وهو ما انصاغ إليه منتج العمل وقام بإخراجه حتى يقوموا بالاحتفال بعيد ميلاد مي سليم والتقاط الصور التذكارية معهم.

وقامت عدسات صدى البلد بالتقاط صور لمحمد صاحب واقعة الكشرى  بصحبة عصام شعبان عبد الرحيم وهما يجلسان خارج مكان الاحتفال لحين انتهائه ثم عادوا مرة أخرى بعد انتهاء حفل العيد ميلاد.
 

صاحب محل واقعة الكشري بعد طرده وجلوسه بعيدا مع نجل شعبان عبد الرحيم

 


تفاصيل طرد صاحب واقعة محل الكشرى من اللوكيشن



واقعة مؤسفة وقعت في لوكيشن تصوير فيلم التاروت بطولة، رانيا يوسف وسمية الخشاب ومي سليم ومحمد عز بعد تواجد صاحب واقعة مطعم الكشري داخل اللوكيشن، ورفض أبطال الفيلم وجوده داخل اللوكيشن وطالبوا بخروجه فورًا.

وبالفعل قام المنتج بإخراجه من الفيلا التي يتم التصوير بها لحين الاحتفال بـ عيد ميلاد مي سليم مع باقي فريق عمل الفيلم.

صاحب محل واقعة الكشري بعد طرده وجلوسه بعيدا


أزمة داخل التصوير بسبب صاحب واقعة محل الكشري



وحضر محمد عادل صاحب واقعة مطعم الكشري إلى موقع التصوير برفقة عصام شعبان عبد الرحيم، الذي أعلن منذ أيام تحضيره لأغنية برفقة صاحب أشهر تريند في مصر خلال الفترة الماضية، وتحدث كلا منهما عن مشروعات مستقبلية متوقعة لكن دون توضيح أي خطوات فعلية. 

صاحب واقعة محل الكشري قبل طرده

أما بالنسبة لعامل النظافة صاحب واقعة الكشري، فقد كان في حيرة من أمره، في البداية رفض التصوير مع الكاميرات بحجة أنه لا يبحث عن التريند ويريد استغلال مواهبه الفنية التي لم يحددها، ثم وقف أمام الكاميرات ليعلن صراحة أن أبطال فيلم التاروت رفضوا وجوده وطردوه من موقع التصوير.

صاحب واقعة محل الكشري قبل طرده

تفاصيل فيلم التاروت

 

فيلم التاروت يشارك فى بطولته كل من سمية الخشاب ورانيا يوسف وناهد السباعي ومحمد عز ومن تأليف معتز المفتر وإخراج إبرام نشأت.

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