أخبار الفن..غادة إبراهيم تكشف مواصفات فتى أحلامها.. حقيقة طرد صاحب واقعة محل الكشري من فيلم التاروت

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، و نستعرضها من خلال السطور التالية..

ميكونش فيه العادة دي.. غادة إبراهيم تكشف مواصفات فتى أحلامها

كشفت الفنانة غادة إبراهيم مواصفات فتى أحلامها، مشيرة إلى أنها تكره صفة الكذب في أي إنسان.

أوركيسترالية تبث الأمل.. هشام خرما يكشف تفاصيل موسيقى قمة مؤتمر المناخ cop27

قال الموسيقار هشام خرما، إنه وقع عليه لتأليف المقطوعة الموسيقية لافتتاحية قمة مؤتمر المناخ cop27، من خلال الشركة المنظمة GCM، وبالاتفاق مع وزارة البيئة والأمم المتحدة، وبعدها تم الاتفاق ووضع المقطوعة الموسيقية.

اقتحم اللوكيشن.. حقيقة طرد صاحب واقعة محل الكشري من فيلم التاروت

حرص مؤلف فيلم التاروت على أن يدلي بشهادته بخصوص المتداول عن طرد صاحب واقعة محل الكشري.

القائمة الكاملة لجوائز أيام قرطاج السينمائية

اختتمت الدورة الثالثة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية فعالياتها بالإعلان عن جوائز المسابقات الرسمية للمهرجان.

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

اعترض صناع فيلم التاروت من تواجد صاحب واقعة محل الكشرى داخل اللوكيشن، والذي جاء بناء على طلب منتج العمل لحضور التصوير وعمل اختبار تمثيل أمام الكاميرا.