ميكونش فيه العادة دي.. غادة إبراهيم تكشف مواصفات فتى أحلامها

كشفت الفنانة غادة إبراهيم مواصفات فتى أحلامها، مشيرة إلى أنها تكره صفة الكذب في أي إنسان.



وقالت غادة إبراهيم خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري في برنامج "قعدة ستات" المذاع على شاشة "القاهرة اليوم"، إنها تتمنى أن يكون فتى أحلامها به العديد من الصفات الجيدة: محترم وراجل وعنده نخوة، يحبني من قلبه بجد، ميبقاش بخيل لأن البخل بيقتلني.



كما شددت غادة إبراهيم على أنها تكرهه الكذب، قائلة: اللي بيكذب هيقتل وهيزني وهينصب وهيعمل كل حاجة.

وأجابت غادة إبراهيم على سؤال المذيعة مروة صبري، والتي قالت لها هل ستوافقين على الزواج من شخص "مفلس"، لترد غادة إبراهيم قائلة: طب منا اتجوزت راجل مفلس وكبرته لحد ما بقى كيان ووالدتي محضرتش كتب كتابي وكانت عندها رؤية مستقبلية وياريتني سمعت كلامها.



وأشارت غادة إبراهيم إلى زوجها السابق الذي خاتها، كان مرتبه من عمله ١٢٠٠ جنيه عام ٢٠٠٤، قائلة: مكنوش يكفوا مواصلات وقتها، وأنا شخصية رومانسية والحب عندي أهم من الفلوس، ولكن لازم يكون في لغة مشتركة ما بينا".