القائمة الكاملة لجوائز أيام قرطاج السينمائية

اختتمت الدورة الثالثة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية فعالياتها بالإعلان عن جوائز المسابقات الرسمية للمهرجان.

وقد أسندت لجنة تحكيم مسابقة قرطاج أسبوع النقاد برئاسة الناقد والمخرج سارج توبيانا جائزتها لفيلم "la vie me va bien" للمخرج الهادي أولاد محند (المغرب).

فيما أسندت لجنة تحكيم مسابقة السينما الواعدة برئاسة المخرج فيصل بالطيور جائزتها لفيلم "ايبوندا" للمخرجة بيران صومبوو (جمهورية افريقيا الوسطى).

كما نوهت لجنة التحكيم بفيلمين هما الكرة لعدي عبد الكاظم السعدي (العراق) و"أديسوس" للمخرج أمير الحاج صالح (تونس).

وقد أسندت لجنة التحكيم التي يرأسها سامي ياسين التركي جائزة لينا بن مهني لحقوق الإنسان لفيلم "بطاطا" لنورا كيفوركيان (لبنان).

وفيما يخص الأفلام الوثائقية القصيرة أسندت لجنة التحكيم برئاسة ماري كليمنس أندريمنتا التانيت الذهبي لفيلم الناس اللي فوق لفراس محمد من سوريا والتانيت الفضي لفيلم ترامادول لأدوم موسى ومورجان ويرتس ( النيجر / تونس) والتانيت البرونزي لفيلم "5.1" لسارة بن سعود (تونس).

كنا نوهت لجنة التحكيم بفيلم "ادريس" لأمير شناوي (مصر).

وبالنسبة للأفلام الوثائقية الطويلة أسندت اللجنة ذاتها التانيت الذهبي لفيلم "بطاطا" لنورا كيفوركيان (لبنان) والتانيت الفضي لفيلم نحن الطلبة لرفيقي فريالا (جمهورية أفريقيا الوسطى) والتانيت البرونزي لفيلم حارس العوالم لليلى الشايبي (تونس).

كما نوهت اللجنة بفيلمين هما " المنطقة Faritra" لتوفونياينا راسوانافو ولوك رزاناجوانا (مدغشقر) ورخصة علاج لهيفل بن يوسف( تونس).

وتحصل الفيلم الروائي الطويل "طريق" للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد(سوريا) على جائزة الجمهور الذي يعد من أهم خصوصيات مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

وفيما يخص الأفلام الروائية القصيرة أسندت لجنة التحكيم برئاسة المخرج عبد الرحمان تازي التانيت الذهبي لفيلم فلسطين 87

لبلال الخطيب (فلسطين)والتانيت الفضي لفيلم بيرجي لديان ويس (جنوب أفريقيا)

لفيلم والتانيت البرونزي لفيلم "استل" لرمتا تولاي سي ( السنغال).

وآلت جائزة أفضل سيناريو لفيلم على الطريق من سوريا وسيناريو مشترك بين سمير نصر وإبراهيم صنع الله، وجائزة أفضل ديكور لخليل خويا عن نفس الفيلم وجائزة أفضل مونتاج نادية بن رشيد أنظر إلى النجوم لديفيد قسطنطين (موريشيوس) وجائزة أفضل صورة لفيلم الثوار لاميل شيفجي ( تنزانيا)

وجائزة أفضل موسيقى لكمال كمال عن موسيقى فيلم العبد لجوهر عبد الإله (المغرب)، وجائزة أفضل أداء رجالي للممثل للسوري موفق الأحمد عن دوره في فيلم "الطريق"، وأفضل أداء نسائي للممثلة نيغاسيلي باري عن دورها في فيلم "جروح الطفولة" (السينغال)

وقد تم إسناد جائزة الطاهرة شريعة وجائزة تي في 5 موند للفيلم الروائي الطويل "حياة ما بعد " لأنيس جعاد.

وفيما يخص الأفلام الروائية الطويلة أسندت اللجنة ذاتها التانيت الذهبي لفيلم الثوار لاميل شيفجي ( تنزانيا) والتانيت الفضي لفيلم "تحت الشجرة" لأريج السحيري والتانيت البرونزي لفيلم "شرف" للمخرج سمير نصر .