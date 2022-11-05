رفضوا وجوده| انفعال نجوم فيلم التاروت على صاحب واقعة مطعم الكشري باللوكيشن

واقعة مؤسفة وقعت في لوكيشن تصوير فيلم التاروت بطولة، رانيا يوسف وسمية الخشاب ومي سليم ومحمد عز بعد تواجد صاحب واقعة مطعم الكشري داخل اللوكيشن، ورفض أبطال الفيلم وجوده داخل اللوكيشن وطالبوا بخروجه فورًا.

ففي لحظة مفاجأة مخرج فيلم التاروت للفنانة مي سليم بالاحتفال بـ عيد ميلادها مع أصدقائها الفنانين وجدوا فور دخولهم للاحتفال صاحب واقعة مطعم الكشري ، ورفضوا التصوير أو حتي الدخول مكان الاحتفال الا بعد خروجه من اللوكيشن.

وبالفعل قام المنتج بإخراجه من الفيلا التي يتم التصوير بها لحين الاحتفال بـ عيد ميلاد مي سليم مع باقي فريق عمل الفيلم.

B3ECC029-9876-4C9A-85B7-5D643CA4723F

9B905EE6-6FC7-4BD9-A936-A5162E28D623

E8F53478-9030-491B-9D10-054229A6C5B8

B5DA5335-1F35-4BC0-A921-FA798A08BFDC

BD945B6A-E39C-49BA-BE75-E2A69E66EE10

2857AB07-00B0-4BED-A315-801A3B0E6E10