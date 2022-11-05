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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفضوا وجوده| انفعال نجوم فيلم التاروت على صاحب واقعة مطعم الكشري باللوكيشن

صاحب واقعة كشري التحرير
صاحب واقعة كشري التحرير

واقعة مؤسفة وقعت في لوكيشن تصوير فيلم التاروت بطولة، رانيا يوسف وسمية الخشاب ومي سليم ومحمد عز بعد تواجد صاحب واقعة مطعم الكشري داخل اللوكيشن، ورفض أبطال الفيلم وجوده داخل اللوكيشن وطالبوا بخروجه فورًا.

ففي لحظة مفاجأة مخرج فيلم التاروت للفنانة مي سليم بالاحتفال بـ عيد ميلادها مع أصدقائها الفنانين وجدوا فور دخولهم للاحتفال صاحب واقعة مطعم الكشري ، ورفضوا التصوير أو حتي الدخول مكان الاحتفال الا بعد خروجه من اللوكيشن.

وبالفعل قام المنتج بإخراجه من الفيلا التي يتم التصوير بها لحين الاحتفال بـ عيد ميلاد مي سليم مع باقي فريق عمل الفيلم.

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