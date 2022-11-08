نجم الأهلي السابق: شبيهة هياتم هي السبب في نزول مستوايا مع القلعة الحمراء

كشف نجم الأهلي السابق محمد عبد الجليل عن مشاكل تعرض لها أثناء تواجده في الأهلي عام ١٩٩١.

وقال محمد عبد الجليل :" في فترة التسعينات كنت عامل زي شحاتة أبو كف وبسهر وكنت بنزل التمرين مش شايف قدامي في فترة أنور سلامة".

وأضاف :" الفترة ذكرتني بالفيلم وبالفعل كان معايا واحدة شبيهة للفنانة هياتم كانت سبب نزول مستوايا مع النادي الأهلي ".

https://fb.watch/gFiuC_vORS/

فيلم غريب في بيتي :

ويعد فيلم «غريب في بيتي» للفنان نور الشريف وسندريلا السينما المصرية سعاد حسني، من المشاهد التي لا تمحى من ذاكرة السينما المصرية، ويجسد نور الشريف بدور «كابتن شحاتة أبو كف» لاعب كرة القدم بنادي الزمالك، وتدور أحداث الفيلم حول صراع على الشقة السكنية، ومن ناحية أخرى محاولات بعض لاعبي كرة القدم المنافسين لكابتن شحاتة أبو كف في الإيقاع به في فخ العلاقات النسائية لتشتيت تركيزه.



وتقوم بهذه المحاولات الفنانة هياتم، التي لعبت دور «الفتاة اللعوب» الشهيرة بإيقاع اللاعبين في غرامها، وذلك لإغراء «أبو كف» لممارسة الرذيلة معها، وعدم تركيزه فى البطولة الرياضية، حتى أن الفنان حسن مصطفى الذى لعب دور المسئول عن «أبو كف» وجه للفنانة هياتم جملة علقت فى أذهان الكثيرون حتى وقتنا هذا: «أنتي السبب في سوء حالة المنتخب القومي».