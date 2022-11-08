سمية الخشاب: اللي يخسر حد من أهله إنسان محتاج علاج

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة لـ جمهورها، من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت سمية الخشاب: "اللي يخسر اي حد من اهله عشان اي حاجه في الدنيا يبقي فعلا انسان محتاج علاج".

وبدأت سمية الخشاب تصوير أحدث أعمالها التليفزيونية بعنوان «أرواح خفية» وهو مسلسل ميني دراما مكون من عشر حلقات متصلة.



المسلسل بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، محمد طارق، مدير تصوير رامي عادل، انتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر، ومن إخراج ابرام نشأت.