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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نتيجة مرض التصلب اللويحي .. سلاف فواخرجي تدعم ممثل بعد اصابته بالشلل

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

دعمت الفنانة السورية سلاف فواخرجي الفنان يحيي بيازي بعد اصابته بالشلل نتيجة التصلب اللويحي ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيسبوك .

وعلقت سلاف فواخرجي قائلة : سلامتك أبو أوس الغالي الله يكون معك وعم ندعيلك وكلنا جنبك وناطرينك ".

ومن المقرر ان يكرم مهرجان الرباط السينمائي ، خلال دورته السابعة والعشرين ، عددًا من نجوم الفن السابع ، من بينهم النجمة السورية. سلاف فواخرجي قدمت للسينما السورية والعربية العديد من الأعمال المتميزة ، ومؤخراً كان لديها خبرة في الإخراج.


ينطلق مهرجان الرباط السينمائي الدولي لمؤلفي الرباط يوم 17 نوفمبر ويستمر حتى 24 نوفمبر في المملكة المغربية ، بالتزامن مع احتفال الرباط عاصمة الثقافة الإسلامية والأفريقية 2022 ، وهو احتفال يجذب أنظار العالم الإسلامي. والقارة البنية نحو عاصمة الأنوار.


خلال هذه الفترة ، سيتم تنظيم ندوات حول التصوير السينمائي للشباب والمسؤول ، ومهرجانات الأفلام القصيرة واستراتيجية التوزيع ، ومائدة مستديرة حول حق المؤلف والحقوق المجاورة ، يشارك فيها عدد من المهنيين والأساتذة والخبراء في مجال الأفلام الذين يساهمون في إثرائهم. الافلام. نقاش.
 

تم توقيع اتفاقية بين مهرجان الأقصر ومهرجان الرباط السينمائي للمؤلف بالمغرب بمناسبة اختيار الرباط عاصمة للثقافة الإفريقية للمشاركة في تطوير برنامج أفريقي لمدة عام بالرباط من خلال عروض أفلام وندوات و المنشورات .
 

ومن بين التطورات التي ستطلقها جمعية مهرجان الرباط الدولي للثقافة والفنون هذا العام ، تقسيم مسابقة الفيلم القصير التي كانت حتى آخر دورة نظمت في إطار فعاليات المهرجان وفي نفس الوقت. يجمع بين أعمال طلاب المعاهد السمعية والبصرية والسينما والمخرجين الشباب في حدثين مستقلين ، الأول هو مسابقة الصحفيين الشباب التي تستمر في فعاليات المهرجان الدولي لسينما Auteur ، والثانية أنها ستقدم بعيد. حصريا لعمل طلاب المؤسسات التدريبية في مجال السمعي البصري والسينما.

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