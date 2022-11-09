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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الساحر .. شقيق ياسمين عبد العزيز يطرح أغنية جديدة

صدى البلد

يستعد شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز لخوض مجال الغناء وطرح فيديو كليب باسم “ الساحر” .

ونشر شقيق ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو من كواليس الكليب عبر حسابه بتطبيق انستجرام. 

علم صدى البلد أن ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي سيجتمعان مرة أخرى في مسلسل جديد خلال رمضان المقبل.

ولم يستقر صناع المسلسل على اسمه حتى الآن، وتأتي مشاركة النجمين في عمل جديد يجمعهما مجددا عقب نجاحهما في مسلسل “اللي مالوش كبير” في رمضان 2021.

ويعود الثنائي للعمل مع المخرج مصطفي فكري  بعد تعاونهما أيضا في اللي مالوش كبير والنجاح الكبير الذى حققاه معا ؛ كما سيتعاون الثنائي للمرة الأولى مع المؤلف ناصر عبد الرحمن الذي سيتولى كتابة المسلسل.

وكشف المؤلف عمرو محمود ياسين حقيقة تعاونه مع النجمة ياسمين عبدالعزيز في مسلسل جديد خلال رمضان المقبل.

الفنانة ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز الفنان احمد العوضي اللي مالوش كبير ياسمين عبدالعزيز شقيق ياسمين عبد العزيز

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