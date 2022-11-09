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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: الدولة تبذل جهود كبرى لمواجهة التغيرات المناخية

وزارة الزارعة
وزارة الزارعة

قال محمد القرش المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة؛ إن زراعة الأسطح تعطي شكل جمالي بالإضافة إلى أنها تزيد من المساحات الخضراء؛ مضيفا أن مصر تقوم بطفرات كبيرة في مجال الزراعة على كل المستويات على الرغم من أن الدوله المصريه هي الدولة الأقل في الإنبعاثات الكربونيه على مستوى العالم.

 

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية على قناة تن الفضائية في برنامج صباح الورد؛ أن الدوله المصرية تقدم جهود دولية على مستوى العالم لتقليل الإنبعاثات الكربونية لكي تحقق تقدم في مجال تقليل الإنبعثات الكربونية ومواجهه التغيرات المناخية؛ مضيفا أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة" أزرع صح"  والتي تقدم كل المعلومات للأشخاص الذين يريدون زراعة أسطح المنازل.

 

وأوضح المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة؛ أن "مبادره أزرع صح "لديها صفحه على فيسبوك لسهولة الوصول إليها وكذلك قدمت المبادرة أكثر من 7 مليون معلومة خلال عام منذ اطلاقها وذلك للباحثين عن المعلومات الصحيحه الخاصه بمجال الزراعة.

 

وتابع أن محافظات المنيا والقاهرة وبني سويف من أهم المحافظات التي تم التجاوب فيهم للمبادرة بشكل كبير من خلال خلق فرصة للمواطنين لتوفير إحتياجاتهم من الثمار المزروعة بالبيت أو بالأسطح او المساحات الغير مستغله وذلك يضمن جودة المنتج وكذلك تكون المحاصيل أقرب للزراعات العضوية مع إمكانية مقاومة الأفات مع خلق فرص لتحسين الدخل؛ بالإضافة إلى أن المبادرة تقدم كافة المعلومات للراغبين.

 

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