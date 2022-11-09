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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نور الزاكي مدربا لحراس مرمى نادي شبان قنا

نور الزاكي
نور الزاكي

قرر مجلس ادارة شبان قنا برئاسة المستشار رجب رزق تعيين الكابتن نور الزاكي مدربا لحراس المرمى بالفريق الاول ضمن الجهاز الفني بقيادة المدير الفني  كمال الزين ،خلفا للكابتن شاذلي سمير .

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يذكر ان الزاكي قام بتدريب نادي الجونه ونادي قنا  والعديد من الاندية بالأردن والسعودية والامارات وكذلك نادي الألومنيوم .

ونور الزاكي ليس بالغريب على نادي شبان قنا حيث ساهم في إنجاز الصعود للقسم الثانى مجددا ،تحت قيادة كمال الزين .

يذكر أن شاذلي سمير مدرب حراس الفريق اعتذر عن الاستمرار ضمن الجهاز الفنى لفريق الشبان، حيث أعلن رحيله عن الفريق عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك “ قائلا :

أتقدم بالشكر الجزيل لمجلس إدارة شبان قنا المحترم على قبول اعتذاري لظروف خاصة بى، بقيادة المستشار رجب رزق رئيس المجلس و باقي الأعضاء المحترمين الكرام ، كما أتقدم بفائق الإحترام و التقدير ، إلى الجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين بقيادة الكابتن كمال الزين.. تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح و سيبقى دائما في القلب ،كل الاحترام و التقدير لكم .

قنا فيس بوك المدير السعودية الأردن

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