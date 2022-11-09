تحريض على القتل.. أحمد موسى يهدي تويتات علاء عبد الفتاح للمفوض السامي.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تدخلات سافرة من المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ الأمر الذي يدفعني للقلق بشأن ملف حقوق الإنسان حول العالم؛ بعدما تدخل هذا الشخص في القضاء المصري.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، على هامش قمة مؤتمر المناخ من مدينة شرم الشيخ، أن هذا الشخص تحدث بصفاقة، لافتًا إلى أن هذا الشخص لا يستحق هذا المنصب بعدما حول المنظمة للدفاع عن حقوق القتلة والمجرمين فقط؛ ولا تدافع عن حق الإنسان.

وتابع أحمد موسى، أن «بقول للمفوض السامي من شرم الشيخ؛ العالم يضعك على المحك ورسالتك ليست لحقوق الإنسان إنما للدفاع عن المجرمين؛ بعدما دافع عن شخص يخضع لحكم بات من محكمة مصرية، ونستشعر عدم المصداقية لأن من يقوم بدور مفوض حقوق الإنسان عليه مائة علامة استفهام، وعليه الاعتذار للشعب المصري، وبيانه مُدان».

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تحويل هذه المنظمة، في السنوات الأخيرة، للدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية والمدان علاء عبد الفتاح، مستنكرًا ما تقوم به هذه المنظمة من الدفاع عن أشخاص مدانين في قضايا جنائية وإرهابية.

وأكد أحمد موسى: «بعرض للمفوض السامي بعض ما كتبه المجرم علاء عبد الفتاح، وعلى المفوض السامي أن يرد، وهذا المتهم الذي يتكلم على ذبح وقتل وفاشية في إحدى تدويناته، بهدي كلام المجرم علاء عبد الفتاح للمفوض السامي لحقوق الإنسان اللي بيقتل ويذبح وحرق الأقسام؛ فهو مع الذبح والإرهاب، وقال في تدوينة له احنا هنوقع مصر بالقصد».

وقال موسى، إن هناك فيديوهات لعلاء عبد الفتاح تُظهر اعتدائه على قوات الشرطة وأفراد من رجال القوات المسلحة والمواطنين، لافتًا إلى أن هذا الشخص يريد إسقاط القوات المسلحة والشرطة، وهناك منظمات ممولة داخليًا وخارجيًا تحشد من أجل الدفاع عن هذا الشخص.