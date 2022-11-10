طرح كراسة شروط وحدات سكن ودار مصر وجنة.. اليوم

يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري، اليوم الخميس 10 نوفمبر كراسة الشروط الخاصة بالطرح التكميلي لوحدات الإسكان المتوسط والمتميز، لمتوسطى الدخل، على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ،وذلك للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز بالإعلان الثاني بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية ولم يقوموا بحجز وحدة سكنية.



ويفتح صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري ، باب الحجز لوحدات الإسكان المتوسط سكن مصر ودار مصر وجنة مصر، بداية من يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر، وسيتم طرح كراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي بداية من الخميس المقبل 10 نوفمبر، وحتى 13 نوفمبر ، للاطلاع على الوحدات السكنية المطروحة فى الطرح المكمل للإعلان الثاني بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.

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وأضاف أنه سيتم إتاحة الحجز للمواطنين الحاجزين سكن مصر يوم الاثنين 14 نوفمبر، بينما سيتم فتح باب الحجز للمتقدمين على وحدات سكنية بمشروع دار مصر يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، بينما سيتم فتح باب الحجز لوحدات جنة يوم الأربعاء 16 نوفمبر ،كما سيتم الحجز فى الوحدات الثلاثة يوم الخميس 17 نوفمبر.

وقال إن الوحدات السكنية التى ستطرح ستكون جاهزة للتسليم الفوري مثل الإعلان السابق، وبمساحات مختلفة وفقاً لكل مشروع، موضحاً أن الشقق كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم بمساحات متنوعة.

وأوضح أن الوحدات المتوفرة سيتم طرحها وفقا لمبادرة البنك المركزي الأخيرة بفائدة تتراوح من 3% إلى 8%، حسب سعر الوحدة، وسيتم التقسيط على مدد تصل إلى 30 عاما حسب سن المتقدم.

وأضاف أن الوحدات ستكون بمعظم المدن الجديدة، وتتراوح المساحات بين 100 و150 مترا مربعا، بالمشروعات الثلاثة.

ووافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية، والتي جاءت لتواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبح الحد الأقصى لفئة منخفضي الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطي الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.