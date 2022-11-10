عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طرح كراسة شروط وحدات سكن ودار مصر وجنة.. اليوم

صدى البلد

يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري، اليوم الخميس 10 نوفمبر كراسة الشروط الخاصة بالطرح التكميلي لوحدات الإسكان المتوسط والمتميز، لمتوسطى الدخل، على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ،وذلك للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز بالإعلان الثاني بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية ولم يقوموا بحجز وحدة سكنية.


ويفتح صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري ، باب الحجز لوحدات الإسكان المتوسط سكن مصر ودار مصر وجنة مصر، بداية من يوم الاثنين الموافق  14 نوفمبر، وسيتم طرح كراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي بداية من الخميس المقبل 10 نوفمبر، وحتى 13 نوفمبر ، للاطلاع على الوحدات السكنية المطروحة فى الطرح المكمل للإعلان الثاني بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.

اقرأ أيضا

أسعار الذهب اليوم في مصر 

سعر الدولار في البنوك اليوم 


وأضاف أنه سيتم إتاحة الحجز للمواطنين الحاجزين سكن مصر يوم الاثنين 14 نوفمبر، بينما سيتم فتح باب الحجز للمتقدمين على وحدات سكنية بمشروع دار مصر يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، بينما سيتم فتح باب الحجز لوحدات جنة يوم الأربعاء 16 نوفمبر ،كما سيتم الحجز فى الوحدات الثلاثة يوم الخميس 17 نوفمبر.

وقال إن الوحدات السكنية التى ستطرح ستكون جاهزة للتسليم الفوري مثل الإعلان السابق، وبمساحات مختلفة وفقاً لكل مشروع، موضحاً أن الشقق كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم بمساحات متنوعة.

وأوضح أن الوحدات المتوفرة سيتم طرحها وفقا لمبادرة البنك المركزي الأخيرة بفائدة تتراوح من 3% إلى 8%، حسب سعر الوحدة، وسيتم التقسيط على مدد تصل إلى 30 عاما حسب سن المتقدم.

وأضاف أن الوحدات ستكون بمعظم المدن الجديدة، وتتراوح المساحات بين 100 و150 مترا مربعا،  بالمشروعات الثلاثة.

ووافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية، والتي جاءت لتواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبح الحد الأقصى لفئة منخفضي الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطي الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.

صندوق الإسكان الاجتماعى التمويل العقاري وحدات الإسكان المتوسط متوسطي الدخل سكن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحب واقعة الكشري يوقع عقد مذيع راديو مع شركة إنتاج شهيرة.. تفاصيل

تهشّم .. ماذا حدث لـ حازم الحديدي بعد قفزه من الطابق العاشر

ماكينة أهداف.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

مريض اكتئاب.. وكيل اللاعبين حازم الحديدي يلقي بنفسه من الطابق العاشر بالدقي

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

سعر الذهب اليوم الخميس 10-11-2022 في مصر

إجراء عاجل من بايدن بسبب نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ الكونجرس

قبل رحيله بأيام.. قصة شاب تنبأ بطريقة وفاته في الغربية

موضوعات متعلقة

رئيسة البنك الأوروبي تشكر مصر: برنامج نُوَفِّي نموذج رائد لحشد تمويلات المناخ

المشاط: الحكومة تعمل مع الصناديق ومؤسسات التمويل الدولية لتحفيز جهود المناخ

المشاط تشارك في فعاليات للحكومة الفرنسية ومنظمة التجارة بمنتدى الاقتصادي العالمي

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1223 جنيها.. فيديو

المشاط: الحكومة تؤكد التزامها بالعمل المناخي وجهود التنمية الصديقة للبيئة

المشاط: توجيهات الرئيس السيسي دعمت جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر

باستثمارات 1.1 تريليون جنيه|الإسكان: الدولة تنفذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص بمدن الجيل الرابع

الفرصة الأخيرة| انتهاء التقديم بوحدات سكن لكل المصريين خلال ساعات

ترشيحاتنا

إندونيسيا: بوتين لن يحضر اجتماع قادة مجموعة العشرين في بالي الأسبوع المقبل

كهربا سيسدد العقوبة بالكامل.. إعلامي شهير يكشف الحقيقة كاملة.. فيديو

بسبب المرشح الخاسر ببنسلفانيا.. ترامب ينقلب على زوجته ميلانيا

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

خيبة أمل أم انتصار.. كيف كانت الانتخابات الأمريكية في عين بايدن وترامب؟

ذِكْر يجلب البركة في المال والأولاد.. 29 كلمة أوصى بها النبي فلا تهجرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كلاسيك.. أنغام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

طريقة عمل فطائر اللحمة.. بمذاق لا يقاوم

بعد التنمر عليها.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة| شاهد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 10 نوفمبر 2022 .. أزمة صحية للقوس والثور ومفاجأة للعذراء

فيديو

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ