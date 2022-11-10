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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن نموذج كهربائي هجين غامض في 16 نوفمبر| صور

تويوتا تكشف عن نموذج
تويوتا تكشف عن نموذج كهربائي هجين غامض في 16 نوفمبر

تعمل شركة تويوتا اليابانية على توسيع انتاجها من السيارات الكهربائية عالمياً من خلال إطلاق إصدارات جديدة مستقبلاً جنباً الى جنب مع سيارة السيدان bZ3 التي تم اطلاقها في الصين، بالإضافة إلى سيارة bZ4x كروس المتاحة عالميًا.

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تويوتا تكشف عن نموذج كهربائي هجين غامض في 16 نوفمبر

نشرت تويوتا إعلان تشويقيا غامض لنموذج جديد صديق للبيئة، سيكون الإصدار الجديد نموذجا هجينا وليس نموذجا كهربائيا نقياً، وسيكون ثالث إصدارات الشركة في تشكيلة Beyond Zero من المركبات الكهربائية.

 

ستجيب تويوتا حول التساؤلات المطروح و حول الإصدار الجديد بعد أسبوع من اليوم، حيث تقول العلامة اليابانية أن العرض الأول من المقرر أن يتم في 16 نوفمبر.

 

يشير استخدام كلمة "reborn" في إلى تويوتا الى أنها إعادة انتاج لنموذج موجود بالفعل بدلاً من إضافة جديدة إلى المجموعة، لذلك كل الاحتمالات تشير الى سيارة بريوس، كانت سيارة بريوس من الجيل الرابع موجودة منذ عام 2015 ، لذا فإن الجدول الزمني منطقي بالنسبة لخليفة سيطرح للبيع العام المقبل. 

 

في ديسمبر 2021 ، قال Andrea Carlucci نائب رئيس تويوتا أوروبا لإدارة المنتجات والتسويق لمجلة Autocar: "يجب أن تحتفظ بريوس بدور، وعلينا التأكد من أنها ستظل دائمًا في المقدمة مع التكنولوجيا الجديدة.

 

من المعتقد أن طراز تويوتا بريوس من الجيل التالي سيستمر في الإصدارات الكهربائية الهجينة، ولكن هناك شائعة مثيرة للاهتمام حول نسخة ثالثة بمحرك احتراق يعمل بالهيدروجين في عام 2025.

تويوتا بريوس Beyond Zero السيارات الكهربائية كهربائى

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