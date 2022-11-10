اليوم.. انطلاق كأس العالم لسلاح السيف بالجزائر

تنطلق اليوم الخميس، أولى سلسلة بطولات كأس العالم لسلاح السيف رجال وسيدات لموسم 2022-2023، والتي تستضيفها الجزائر في الفترة من 10 حتى 13 نوفمبر الجاري.

وضمت قائمة المنتخب المصري للرجال: محمد عامر وزياد السيسي وأدهم معتز ومدحت معتز وزياد نوفل ومصطفى أيمن ومازن العربي.

بينما جاءت قائمة المنتخب المصري للسيدات: ندى حافظ ومريم الدغيدي وجنى شريف وجنى مدحت.

ويرافق المنتخب المصري، المدير الفني لسلاح السيف شريف البكري وطبيب المنتخب أحمد عزت.

وجاءت مجموعات لاعبات منتخبنا الوطني كالتالي:

الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة

مريم الدغيدي - المجموعة السادسة

الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة

جنى شريف البكري - المجموعة الحادية عشر

جنى مدحت البكري - المجموعة الرابعة عشر

ندى حافظ - المجموعة الثامنة عشر

بينما جاءت مجموعات لاعبي المنتخب الوطني كالتالي:

الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة

محمد عامر - المجموعة الثانية

زياد السيسي - المجموعة الثالثة

مازن العربي - المجموعة التاسعة

زياد نوفل - المجموعة الحادية عشر

مدحت معتز - المجموعة الثانية عشر

الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة

أدهم معتز - المجموعة التاسعة عشر

مصطفى أيمن - المجموعة ال 21

وتقام اليوم فاعليات دور المجموعات والأدوار التمهيدية للسيدات والرجال، كما تبدأ غدًا الأدوار الرئيسية حتى النهائي للسيدات، ثم تقام في اليوم الثالث الأدوار الرئيسية حتى النهائي للرجال، وأخيرًا في اليوم الأخير تقام منافسات الفرق للرجال والسيدات.