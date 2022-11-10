عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحقونا حازم الحديدي مات.. ماذا حدث لـ وكيل اللاعبين الشهير بالدقي؟|القصة الكاملة

حازم الحديدي
حازم الحديدي

حازم الحديدي.. وكيل اللاعبين الشهير، والذي لقى مصرعه قفزا من الطابق العاشر بأحد عقارات منطقة الدقي بوسط محافظة الجيزة، تخلص من حياته بعد تعرضه لأزمة إكتئاب عصفت بحياته.

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيقات في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حولها وأيضا تقرير الطب الشرعي الخاص بجثمان الكابتن حازم الحديدي، وصرحت بدفن الجثمان عقب الإنتهاء من عملية التشريح.

شات إباحي على تليفونه.. زوجة في محكمة الأسرة: خاني وأمه قالتلي عادي

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

القصة الكاملة لـ وفاة وكيل اللاعبين حازم الحديدي

خبر وفاة حازم الحديدي وكيل اللاعبين أحزن الوسط الرياضي، وتصدر مشهد منصات التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر، وبدأ بصرخات إنطلقت داخل العقار من أحد العمال قائلا: "الكابتن حازم مات".

خدوها الزراعات.. سائقا توكتوك يتعديان على ربة منزل في الجيزة|ما القصة؟

خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

وما هي إلا لحظات حتى ورد بلاغا للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفاد سقوط شاب من إرتفاع في أحد العقارات بمنطقة الدقي، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية بسرعة الانتقال إلى مسرح البلاغ.

حازم الحديدي

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الجثمان لوكيل اللاعبين الشهر حازم الحديدي، كما شرحت التحريات التي باشرها العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة ان الكابتن حازم الحديدي يعاني من مرض الاكتئاب منذ فترة طويلة ويخضع للعلاج.

مريض إيدز.. سيدة في محكمة الأسرة: زوجي مدمن مخدرات وستات

شوفت بعيني محدش قالي.. زوجة في محكمة الأسرة: خاني مع الستات والرجالة

التحريات: حازم الحديدي حاول الانتحار أكثر من مرة

وكشفت تحريات المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، أن حازم الحديدي حاول التخلص من حياته عدة مرات خلال السنوات الماضية الا اشقائه نجحوا في إنقاذه حينها حتى استغل تواجده بمفرده صباح اليوم وقفز من شرفة شقته بالطابق العاشر.

حازم الحديدي

فيما استدعت الأجهزة الأمنية في الجيزة أسرة الراحل حازم الحديدي وتم استجوابهم حول الواقعة وقالوا انه يعاني من الاكتئاب وسبق ان حاول انهاء حياته ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته، وتحرر المحضر اللازم وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأجرت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في قفز وكيل اللاعبين الشهير حازم الحديدي من الطابق العاشر لإنهاء حياته وأجرت مناظرة جثمانه لبيان ما به من إصابات، وكشف التقرير الطبي الخاص بتوقيع الكشف على المتوفى عن إصابته بكسور بالقدمين وتهشم بالقفص الصدري علاوة على نزيف داخلي وتهتك الأعضاء الداخلية نتيجة السقوط من علو.

شيرين عبدالوهاب.. تناقض شهادة مدير عام المستشفى مع بلاغ محامي المطربة|ما القصة؟

من الضرب أمام الكوافير لاحتجازها بالشقة.. حبس زوج عروس الإسماعيلية شهرا|ما القصة؟

صرخات في الدقي: الكابتن حازم مات

أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية بندب الطب الشرعي لتشريح جثة حازم الحديدي وكيل اللاعبين الشهير بعدما تخلص من حياته قفزا من الطابق العاشر بمنطقة الدقي، وكلفت النيابة الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح وتسليم الجثمان لذويه.

حازم الحديدي

وتبين من التحريات أن أحد عمال شركة في العقار الذي يقطن به وكيل اللاعبين الشهير فوجئوا بجثته في منور العقار ما دعاهم لإبلاغ "البواب" بالأمر سريعا بعد اعتقادهم تعرضه لجريمة وعندما شاهده حارس العقار صرخ قائلا: "الكابتن حازم مات" وابلغ شرطة النجدة على الفور وأسرة وكيل اللاعبين.

للمرة الأولى.. عروس الإسماعيلية تكشف خبايا شقة شقيق زوجها بعد ضربها

عشان يمسحوا فيديوهات بنتهم من تليفونه.. أسرة تخطف سائقًا وتنهي حياته|ما القصة؟

وورد بالتحريات وطبقا لأقوال أشقاء حازم الحديدي وكيل اللاعبين الشهير أن الأخير حاول إنهاء حياته عدة مرات سواء بالقفز من مكان عالي أو بتناول مواد سامة إلا أنهم كانوا ينجحون في إنقاذه بكل مرة حتى غافلهم وقفز من أعلى مبنى سكني. 

حازم الحديدي حازم الحديدي وكيل اللاعبين اخبار الحوادث وكيل اللاعبين وفاة حازم الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تهشّم .. ماذا حدث لـ حازم الحديدي بعد قفزه من الطابق العاشر

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

الكيلو ب 10.5.. مفاجأة فى أسعار الأرز بالأسواق خلال الفترة المقبلة

ليست الأولى.. التحريات: حازم الحديدي حاول التخلص من حياته عدة مرات

توجيه عاجل من رئيس الإمارات بإقامة صلاة الاستسقاء في جمع المساجد غدا

فرج عامر: مقابل مبلغ مالي كبير.. الأهلي يواجه الهلال السعودى | تفاصيل

امتحانات الشهادة الإعدادية.. تفاصيل كاملة عنها الآن

موضوعات متعلقة

ثلاثينة في محكمة الأسرة: عايز يبدلني مع زوجة صديقه|ما القصة؟

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

أخاف ألا أقيم حدود الله.. ثلاثينية في محكمة الأسرة: زوجي سادي بالعلاقة

شات إباحي على تليفونه.. زوجة في محكمة الأسرة: خاني وأمه قالتلي عادي

ترشيحاتنا

وزير البترول: توفير التمويل يدعم فرص إفريقيا في استغلال مواردها بالشكل الصحيح

كارثة حقيقية.. نجم السنغال السابق يعلق على إصابة ساديو ماني |خاص

الرئيس السيسي يتفقد فعاليات المنطقة الخضراء بشرم الشيخ ويلتقي أعضاء اللجنة المنظمة

127 مشروعا استثماريا.. رئيس جهاز البيئة: نتائج مفاوضات تمويل المناخ 18 نوفمبر

بتطبيق على الهاتف|تعرف على شروط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين

بسبب الحرب الأوكرانية.. بوتين يرفض حضور قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. شاكيرا تتجاوز أزمة الطلاق بطريقتها| شاهد

إياك أن تتجاهله.. عرض شائع ينذرك بإصابتك بسرطان الرئة

بسبب مخاوف.. سحب أدوية ضغط يتناولها الملايين مرتبطة بـ 7 سرطانات

وقع في المنور.. القصة الكاملة لتخلص وكيل اللاعبين حازم الحديدي من حياته

فيديو

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ