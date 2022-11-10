الحقونا حازم الحديدي مات.. ماذا حدث لـ وكيل اللاعبين الشهير بالدقي؟|القصة الكاملة

حازم الحديدي.. وكيل اللاعبين الشهير، والذي لقى مصرعه قفزا من الطابق العاشر بأحد عقارات منطقة الدقي بوسط محافظة الجيزة، تخلص من حياته بعد تعرضه لأزمة إكتئاب عصفت بحياته.

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيقات في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حولها وأيضا تقرير الطب الشرعي الخاص بجثمان الكابتن حازم الحديدي، وصرحت بدفن الجثمان عقب الإنتهاء من عملية التشريح.

القصة الكاملة لـ وفاة وكيل اللاعبين حازم الحديدي

خبر وفاة حازم الحديدي وكيل اللاعبين أحزن الوسط الرياضي، وتصدر مشهد منصات التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر، وبدأ بصرخات إنطلقت داخل العقار من أحد العمال قائلا: "الكابتن حازم مات".

وما هي إلا لحظات حتى ورد بلاغا للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفاد سقوط شاب من إرتفاع في أحد العقارات بمنطقة الدقي، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية بسرعة الانتقال إلى مسرح البلاغ.

حازم الحديدي

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الجثمان لوكيل اللاعبين الشهر حازم الحديدي، كما شرحت التحريات التي باشرها العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة ان الكابتن حازم الحديدي يعاني من مرض الاكتئاب منذ فترة طويلة ويخضع للعلاج.

التحريات: حازم الحديدي حاول الانتحار أكثر من مرة

وكشفت تحريات المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، أن حازم الحديدي حاول التخلص من حياته عدة مرات خلال السنوات الماضية الا اشقائه نجحوا في إنقاذه حينها حتى استغل تواجده بمفرده صباح اليوم وقفز من شرفة شقته بالطابق العاشر.

حازم الحديدي

فيما استدعت الأجهزة الأمنية في الجيزة أسرة الراحل حازم الحديدي وتم استجوابهم حول الواقعة وقالوا انه يعاني من الاكتئاب وسبق ان حاول انهاء حياته ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته، وتحرر المحضر اللازم وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأجرت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في قفز وكيل اللاعبين الشهير حازم الحديدي من الطابق العاشر لإنهاء حياته وأجرت مناظرة جثمانه لبيان ما به من إصابات، وكشف التقرير الطبي الخاص بتوقيع الكشف على المتوفى عن إصابته بكسور بالقدمين وتهشم بالقفص الصدري علاوة على نزيف داخلي وتهتك الأعضاء الداخلية نتيجة السقوط من علو.

صرخات في الدقي: الكابتن حازم مات

أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية بندب الطب الشرعي لتشريح جثة حازم الحديدي وكيل اللاعبين الشهير بعدما تخلص من حياته قفزا من الطابق العاشر بمنطقة الدقي، وكلفت النيابة الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح وتسليم الجثمان لذويه.

حازم الحديدي

وتبين من التحريات أن أحد عمال شركة في العقار الذي يقطن به وكيل اللاعبين الشهير فوجئوا بجثته في منور العقار ما دعاهم لإبلاغ "البواب" بالأمر سريعا بعد اعتقادهم تعرضه لجريمة وعندما شاهده حارس العقار صرخ قائلا: "الكابتن حازم مات" وابلغ شرطة النجدة على الفور وأسرة وكيل اللاعبين.

وورد بالتحريات وطبقا لأقوال أشقاء حازم الحديدي وكيل اللاعبين الشهير أن الأخير حاول إنهاء حياته عدة مرات سواء بالقفز من مكان عالي أو بتناول مواد سامة إلا أنهم كانوا ينجحون في إنقاذه بكل مرة حتى غافلهم وقفز من أعلى مبنى سكني.