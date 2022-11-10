ليست الأولى.. التحريات: حازم الحديدي حاول التخلص من حياته عدة مرات

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في قفز حازم الحديدي وكيل اللاعبين الشهير من الطابق العاشر بمنطقة الدقي حيث تبين انها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها وكيل اللاعبين التخلص من حياته.

وورد بالتحريات وطبقا لأقوال أشقاء حازم الحديدي وكيل اللاعبين الشهير أن الأخير حاول انهاء حياته عدة مرات سواء بالقفز من مكان عالي أو بتناول مواد سامة الا انهم كانوا ينجحون في انقاذه بكل مرة حتى غافلهم وقفز من اعلى مبنى سكنه.

جسده تهشم

واجرت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في قفز وكيل اللاعبين الشهير حازم الحديدي من الطابق العاشر لانهاء حياته واجرت مناظرة لجثمانه لبيان ما به من اصابات.

وكشف التقرير الطبي الخاص بتوقيع الكشف على المتوفى عن اصابته بكسور بالقدمين وتهشم بالقفص الصدري علاوة على نزيف داخلي وتهتك بالأعضاء الداخلية نتيجة السقوط من علو.

جثة في المنور

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة تفاصيل جديدة في حادث مصرع حازم الحديدي وكيل اللاعبين الشهير بعد انهاءه حياته صباح اليوم قفزا من الطابق العاشر بمنطقة الدقي لمعاناته من مرض الاكتئاب منذ فترة طويلة.

وتبين ان عمال شركة في العقار الذي يقطن به وكيل اللاعبين الشهير فوجئوا بجثته في منور العقار ما دعاهم لابلاغ "البواب" بالأمر سريعا بعد اعتقادهم تعرضه لجريمة وعندما شاهده حارس العقار صرخ قائلا: "الكابتن حازم مات" وابلغ شرطة النجدة على الفور واسرة وكيل اللاعبين.

مريض اكتئاب

وكشفت التحريات باشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الادارة العامة للمباحث عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة حازم الحديدي وأنه يعالج من مرض الاكتئاب منذ مدة طويلة وان مرضه دفعه لانهاء حياته قفزا من الطابق العاشر كما ان اسرته اكدت مرضه النفسي ولم تتهم أحدا بالتسبب في وفاته أو تشتبه في الحادث جنائيا.

تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا من شرطة النجدة بسقوط شاب من علو بشارع محي الدين ابو العز بمنطقة المهندسين دائرة قسم شرطة الدقي، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة وفحص البلاغ وتبين من الفحص برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي ان الجثة لوكيل اللاعبين الشهير حازم الحديدي.

قفز من الطابق العاشر

اشارت التحريات التي اجريت بقيادة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة الى ان المتوفى يعاني من مرض الاكتئاب منذ فترة طويلة ويخضع للعلاج كما تبين انه يقيم بمفرده بعد انفصاله عن زوجته منذ فترة وانه حاول التخلص من حياته عدة مرات خلال السنوات الماضية الا اشقائه نجحوا في انقاذه حينها حتى استغل تواجده بمفرده صباح اليوم وقفز من شرفة شقته بالطابق العاشر.

استدعت مباحث الجيزة اسرة المتوفى وتم استحوابهم حول الواقعة وقالوا انه يعاني من الاكتئاب وسبق ان حاول انهاء حياته ولم يتهموا احدا بالتسبب في وفاته.

تحرر المحضر اللازم واحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.