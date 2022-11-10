عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وسط مخاوف من التجار .. هوندا تغير طريقة بيعها للسيارات بعد تحالفها مع سوني

تحالف هوندا و سوني
تحالف هوندا و سوني

منذ وقت ليس ببعيد ، أعرب بعض وكلاء  هوندا  الرسميين عن مخاوفهم من التحالف المشترك بين سوني و هوندا، وترجع هذه المخاوف في المقام الأول إلى حقيقة أن "سوني" التي ما زالت تحبو خطواتها الأولى لتكون شركة سيارات كهربائية على غرار لوسيد وتسلا لا تعتمد على شبكات الوكلاء التقليدية ، وأن هوندا في الوقت ذاته تتطلع إلى إمكانية اعتماد طريقة جديدة من خلال المبيعات عبر الإنترنت والبيع المباشر.

أبدى تجار  هوندا  بالفعل رغبتهم في أن يكونوا جزءًا من مستقبل تحالف Sony-Honda.. ورغم طلبهم الواضح بضمهم في الخطة المستقبلية لكلتا الشركتين لكن في الغالب لن يتحقق لهم ذلك، يبدو أن هوندا قد تبتعد عن نموذج البيع الحالي كجزء من شراكتها مع  Sony نظرًا لأنها شركة جديدة في الأساس. سوني ليست صانع سيارات محترف وله باع وخبرة، ولكنها شركة ذات ثقل في عالم التكنولوجيا والتقنيات كما أنها شريك أساسي ولها خطط و رؤية خاصة بها.

هوندا e:NS1 وe:NP1 الكهربائيتين قريبا ستباع في الصين .. صور

مختلف عن الآخرين.. هوندا تكشف عن مفهوم e:N2 في السيارات الكهربائية

من الواضح أيضًا أن تجار هوندا لن يبيعوا السيارات المستقبلية، وما يرجح هذه الفرضية أنه أثناء الكشف الأخير للقوائم المالية لشركة صناعة السيارات اليابانية "هوندا" ومناقشة النتائج المالية ، أشار المدير المالي Kohei Takeuchi إلى أن نموذج مبيعات السيارات الكهربائية بالشراكة مع Sony سيكون جديدًا تمامًا وأضاف "سيكون شيئًا غير تقليدي، ليس النظام التقليدي لسوني ، ومختلف كثيرا عن نظام هوندا، سيكون شيئا مختلفا".

وأضاف المدير المالي أن الخطط المستقبلية المتعلقة بالمبيعات والخدمة لا تزال قيد المناقشة ، لكنه يشعر أن شبكة وكلاء هوندا الكبيرة في الولايات المتحدة مجهزة تمامًا لتكون قادرة على تقديم الخدمات للعلامة التجارية الجديدة التي ستكون نتاج تعاون سوني و هوندا سويا، وبالتالي الوكلاء لن تبيع السيارات الجديدة بل في الغالب سيتغير مهمتها لتقديم خدمات صيانة وخدمات ما بعد البيع.

Kohei Takeuchi sony honda هوندا سوني لوسيد تسلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. شوبير: هذا اللاعب سيصنع الفارق مع الزمالك

الكيلو ب 10.5.. مفاجأة فى أسعار الأرز بالأسواق خلال الفترة المقبلة

الجرام بـ 817.. استقرار في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

الحقونا حازم الحديدي مات.. ماذا حدث لـ وكيل اللاعبين الشهير بالدقي؟|القصة الكاملة

من جوايا بنزف.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة حازم الحديدي

خطف قلوب العالم.. ماذا فعل الطفل عمر علي أثناء لقاء الإمام الطيب والبابا فرنسيس؟

شوبير عن قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك: مفيش 70 مليون جنيه

موضوعات متعلقة

أصغر من EX90.. فولفو تشوق جمهورها لـ EX60 قبل طرحها في 2023

«جيلي» تطرح ماركة «زيكر» في الأسواق الأوروبية بحلول 2023

تجاوزت المبيعات.. تسلا تبلغ معدلات إنتاج قياسية بمصنع جيجا شنغهاي

سماع الموسيقى أثناء القيادة بشكل دائم خطر عليك.. اعرف السبب

سبقتها تويوتا.. فولكس فاجن تبدأ مشروع تصنيع الوقود الهيدروجيني

فوكسكون تستثمر 170 مليون دولار في لوردزتاون لتطوير سيارات كهربائية

تعديلات شاملة في كل منشآتها.. رينو تخطط أن تكون تسلا قارة أوروبا

فورد وهيونداي في تنافس محموم على المركز الثاني بعد تسلا

ترشيحاتنا

فيروسات بيئية | تحرّك مصري رسمي لمكافحة الأمراض المعدية الناشئة

وزيرة التخطيط: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية غير مسبوقة

رئيس قناة السويس والأمين العام للمنظمة البحرية يبحثان استخدام الوقود الأخضر

العمر مجرد رقم .. ميسي يتفوق على هالاند في الأكثر أسيست وتسجيل أهداف

رحمة خالد أول مذيعة من ذوي الهمم: والدتي كانت بتقولي عيشي حلمك

10 آلاف دولار رسوم حصول الأجنبي على الجنسية المصرية | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفصيلة غريبة.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها | شاهد

أفضل طريقة لحماية أسنان الطفل من التسوس |نصائح وإرشادات

جمال شعبان يهاجم رجل الكشري| لهذا السبب

موجود في المطبخ.. مكون خارق لحرق دهون البطن بأقل مجهود

فيديو

من سنة إلى شهر|أول رد فعل من عريس الإسماعيلية بعد تخفيف الحكم عليه

بالفيديو.. شاهد فرحة المواطنين بعد توزيع القوات المسلحة 1.5 مليون حصة غذائية بنصف الثمن

نشاط للرياح وسقوط أمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

استقرار سعر الدولار في مصر ومفاجأة بشأن الذهب| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ