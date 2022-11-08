عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مختلف عن الآخرين.. هوندا تكشف عن مفهوم e:N2 في السيارات الكهربائية

مفهوم هوندا الجديد
مفهوم هوندا الجديد

 

على الرغم من أن شركة  هوندا  في الولايات المتحدة تعتمد على  جنرال موتورز  ومنصة Ultium الخاصة بها كأساس لبناء أول سيارة كهربائية لها على الإطلاق وتسمى "هوندا  برولوج"، فإن شركة صناعة السيارات اليابانية تعمل على قدم وساق لتطوير سياراتها الخاصة للسوق العالمية من خلال المنصة الهندسية الخاصة بها و تسمى e: N Architecture F ، وهي عبارة عن منصة مخصصة في السيارات الكهربائية يقال إنها بقدرات تجعل السيارة متفاعلة بشكل أكبر مع السائق وكأنها تقود معه وتقدم "إحساسًا بالاتحاد مع السيارة".

واحدة من أولى السيارات التي ترغب هوندا في بنائها على منصة e:N Architecture F هو نموذج مفهوم e: N2 الجديد الذي سبق وقدمته وتريد تحويلها إلى سيارة إنتاج تجاري، هي سيدان ذات مظهر جريء للغاية و زوايا حادة مصممة حصريًا للصين كما هو الحال مع جميع المركبات المبنية على هذه المنصة حتى الآن، كما أنه مفهوم مشابه جدًا من حيث التصميم لمفهوم هوندا e: N GT ، لكنه يبدو أقل تطرفًا من ناحية الشكل الغريب، ويشبه إلى حد كبير سيارات الإنتاج.

حتى مع تحويله لإنتاج تجاري سيظل مفهوم e: N2 يحتفظ بنفس المظهر العام ، و بنفس روح تسلا سايبر ترك ولكن مع التصميم الأكثر انسجاما تناغمًا وكما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة هوندا توشيهيرو ميب النموذج قريب جدا من مرحلة الإنتاج التجاري,

هوندا e:NS1 وe:NP1 الكهربائيتين قريبا ستباع في الصين .. صور

سيارة عائلية تمزج بين الماضي والمستقبل.. هوندا تكشف النقاب عن بايلوت 2023

يمثل مفهوم e: N2 قيمة إضافية لسلسلة e: N الكهربائية، والتي ستعيد تعريف متعة القيادة التي تقدمها السيارات الكهربائية التي اشتهرت بأنها غير ممتعة في القيادة على عكس السيارات التقليدية، وهو المفهوم الذي ترغب هوندا في دحضه وتقديم سيارات ممتعة. 

على الرغم من أن مفهوم e: N2 يبدو غلى كبير  في حالته هذه شبيه بسيارات السيدان عالي الركوب قليلا، إلا أن هوندا تختلف في انتماءه ، مؤكدة أن الموديل الجديد لن يتناسب مع أي فئة موجودة فعليا في سوق السيارات. حتى الآن غير معروف موعد طرحه بالأسواق، أو إلى أي مدى سيتغير مقارنة بالمفهوم ، ولكن يجب أن يكون من بين 10 طرازات جديدة تخطط هوندا لإطلاقها في الصين خلال السنوات الخمس المقبلة.

Ultium جنرال موتورز برولوج هوندا برولوج هوندا هوندا e N GT مفهوم e N2 تسلا تسلا سايبر ترك سايبر ترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا قاسم ماتت.. قصة وفاة "عروسة الإسكندرية" تلهب السوشيال ميديا

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

البلدي بـ 64 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

شوبير: خناقة قادمة شديدة جدا بين الأهلي والزمالك لهذا السبب

إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي .. الوزراء يحسم الجدل

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

موضوعات متعلقة

موديلات كلاسيكية.. مرسيدس AMG تصدر نتيجة عام 2023

سيارة عائلية تمزج بين الماضي والمستقبل.. هوندا تكشف النقاب عن بايلوت 2023

مفاجأة.. ألفا روميو تطلق سيارة خارقة جديدة كليا مارس القادم

إيلون ماسك يستعين بمهندسي تسلا لإدارة تويتر وسط سخرية الموظفين

تهدد الأمن القومي.. حكومة كندا تمنع الشركات الصينية من تعدين الليثيوم

ريتشارد هاموند يحكم على سيارات الاحتراق الداخلي بالإعدام في برنامجه الجديد.. فيديو

رغم العقوبات الاقتصادية.. الحكومة الروسية تكشف عن  Aurus Komendant

بي إم دبليو تكشف النقاب عن vision في معرض لوس أنجلوس للسيارات

ترشيحاتنا

روسيا تعلن إحباط مخطط أوكراني لتصفية مسؤولين رفيعي المستوى

العالم كله سيخسر.. التلفزيون الرسمي الروسي يدعو لتوجيه ضربة نووية لـ بريطانيا

أوكرانيا تلح في طلب أسلحة ثقيلة من الغرب لتدمير قدرات روسيا استباقيا

ديكور مولود ابن قفشة يثير الجدل علي السوشيال ميديا| شاهد

إنهاء الحرب.. روسيا: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا بدون شروط

زيلينسكي يستعد للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة

بإطلالة جذابة.. منى فاروق تستعرض جمالها برفقة عائلتها

يجب زيارة الطبيب فوراً ..الألم في هذه المناطق علامة على سرطان البروستاتا

بروتوكول تعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة الإسكندرية.. صور

فيديو

تطورات جديدة في قضية شيماء جمال.. صديق زوجها يطعن في حكم إعدامه|فيديوجراف

الحق نفسك.. تعرف على شروط إضافة المواليد إلى بطاقة التموين| فيديو جراف

لماذا في هذا التوقيت؟ كواليس الانفصال الفني بين شيرين عبدالوهاب ومدير أعمالها|فيديوجراف

الثأر والانتقام.. ماذا قال محمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

اﻟﻤﺰﻳﺪ