مختلف عن الآخرين.. هوندا تكشف عن مفهوم e:N2 في السيارات الكهربائية

على الرغم من أن شركة هوندا في الولايات المتحدة تعتمد على جنرال موتورز ومنصة Ultium الخاصة بها كأساس لبناء أول سيارة كهربائية لها على الإطلاق وتسمى "هوندا برولوج"، فإن شركة صناعة السيارات اليابانية تعمل على قدم وساق لتطوير سياراتها الخاصة للسوق العالمية من خلال المنصة الهندسية الخاصة بها و تسمى e: N Architecture F ، وهي عبارة عن منصة مخصصة في السيارات الكهربائية يقال إنها بقدرات تجعل السيارة متفاعلة بشكل أكبر مع السائق وكأنها تقود معه وتقدم "إحساسًا بالاتحاد مع السيارة".

واحدة من أولى السيارات التي ترغب هوندا في بنائها على منصة e:N Architecture F هو نموذج مفهوم e: N2 الجديد الذي سبق وقدمته وتريد تحويلها إلى سيارة إنتاج تجاري، هي سيدان ذات مظهر جريء للغاية و زوايا حادة مصممة حصريًا للصين كما هو الحال مع جميع المركبات المبنية على هذه المنصة حتى الآن، كما أنه مفهوم مشابه جدًا من حيث التصميم لمفهوم هوندا e: N GT ، لكنه يبدو أقل تطرفًا من ناحية الشكل الغريب، ويشبه إلى حد كبير سيارات الإنتاج.

حتى مع تحويله لإنتاج تجاري سيظل مفهوم e: N2 يحتفظ بنفس المظهر العام ، و بنفس روح تسلا سايبر ترك ولكن مع التصميم الأكثر انسجاما تناغمًا وكما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة هوندا توشيهيرو ميب النموذج قريب جدا من مرحلة الإنتاج التجاري,

يمثل مفهوم e: N2 قيمة إضافية لسلسلة e: N الكهربائية، والتي ستعيد تعريف متعة القيادة التي تقدمها السيارات الكهربائية التي اشتهرت بأنها غير ممتعة في القيادة على عكس السيارات التقليدية، وهو المفهوم الذي ترغب هوندا في دحضه وتقديم سيارات ممتعة.

على الرغم من أن مفهوم e: N2 يبدو غلى كبير في حالته هذه شبيه بسيارات السيدان عالي الركوب قليلا، إلا أن هوندا تختلف في انتماءه ، مؤكدة أن الموديل الجديد لن يتناسب مع أي فئة موجودة فعليا في سوق السيارات. حتى الآن غير معروف موعد طرحه بالأسواق، أو إلى أي مدى سيتغير مقارنة بالمفهوم ، ولكن يجب أن يكون من بين 10 طرازات جديدة تخطط هوندا لإطلاقها في الصين خلال السنوات الخمس المقبلة.