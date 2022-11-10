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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح "الدعوة عامة" على منصة شاهد

الدعوة عامة
الدعوة عامة

أعلنت منصة شاهد vip، عن حصولها علي حق عرض فيلم “الدعوة عامة” بعد رفعه من دور العرض خلال الفترة الماضية بسبب ضعف إيراداته اليومية في شباك التذاكر. 

فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى كيمز من إخراج وائل فرج الف ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد، ويجسد عبد الرحمن شخصية شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تماما، فى إطار الكوميديا والإثارة.

أحداث فيلم الدعوة عامة : 

وتدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي كوميدي، ويقوم محمد عبد الرحمن بدور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا بسببها، ويشارك فيه أسماء أبو اليزيد، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، وإخراج وائل فرج.

ومن ناحية اخري يواصل بطل العمل أحمد الفيشاوي تصوير دوره ضمن احداث فيلم "رهبة" ويشاركه في البطولة ، نسرين أمين، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بسمة بغداد ، ثراء جبيل وعدد  آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وتدور أحداثه في إطار كوميدي شعبي.

الدعوة عامة احمد الفيشاوي سوسن بدر بيومي فؤاد منصة شاهد أسماء أبو اليزيد محمد عبد الرحمن

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