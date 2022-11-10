لو قولت يا جواز هيحصل من الصبح.. رحمة خالد: "في كتير اتقدمولي ورفضت"

خصص برنامج"حكاية مصرية" والمُذاع عبر فضائية صدى البلد من تقديم الفنانة هالة فاخر، فقرة خاصة عن أول مذيعة من ذوي الهمم وهي رحمة خالد.

وقالت والدة رحمة خالد: “شخصيتها قوية جدا ولديها تحدي لو حد قالها مش هتعرفي تقوله لا ليه أقدر، وهي عندها أخوات أتنين أكبر منها، الأول: دكتور صيدلي، والثاني: دكتور مهندس، وبيحبوها جدا وكانوا ياخدوها رحلات فى الكلية، ومن جوايا كان نفسي تبقي عروسة".

ومن جانبها، قالت المذيعة رحمة خالد: “فيه ناس كتير اتقدمولي وأنا رفضتهم، وأنا لو قولت يا جواز هتجوز من الصبح، ولكنه يقبلني زى ماانا بشغلي وأن ليا حياة وعمل”.