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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خلي بالك من أولادك .. تحذير شديد من مرض منتشر بالمدارس

صدى البلد

قال الدكتور محمد حسن الطراونة اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية ، إن  هناك مرض منتشر بالجو من سلالات فيروس الإنفلونزا تشترك جميعها في الأعراض التي تسببها، مثل: الحمى، الصداع، السعال، مؤكدا أن تلك هي الأعراض الأساسية الثلاثة في جميع هذه الفيروسات التنفسية والتي تنتشر بشكل كبير في المدارس يجب توخي الحذر منها .

ونصح الدكتور الطراونة، المواطنين الفترة الحالية باتباع أفضل ممارسات الوقاية، والحصول على تطعيم الانفلونزا السنوي؛ للبقاء بصحة جيدة في موسم الشتاء.

كما شدد د. محمد حسن، على ضرورة العناية بنظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون بشكل مستمر، وإذا لم يكن الصابون متاحا الغسل يكون بمعقم اليدين الكحولي، محذرا من الاقتراب من أشخاص تبدو عليهم آثار الإعياء، خصوصاً إذا كانوا يعانون من الحُمى.

وأشار  إلى أهمية تفادي لمس العينين والأنف والفم، وتناول طعام مغذٍّ،  خصوصا الفواكه والخضروات وممارسة الرياضة، والحصول على أقساط كافية من الراحة، لأن النوم يساعد على التخلص من عوامل الالتهاب وضبط جهاز المناعية.

وأضاف أنه يمكن تناول الفيتامينات المتعدّدة المكملة، مثل فيتامين D المكمل، دعماً للمناعة.

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خلي بالك من أولادك .. تحذير شديد من مرض منتشر بالمدارس

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