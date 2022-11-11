فولكس اماروك .. وحش المهام الصعبة .. صور

تحظى اصدارات شركة فولكس فاجن الالمانية على شعبية كبيرة وسط محبي عالم السيارات، بينما ارادات شركة دلتا 4X4 المتخصصة في مجال تعديل السيارات، أن تضح بصمتها الواضحة والمميزة لاحدى هذه الطرازات وهي النسخة اماروك الشهيرة.

وتعتمد السيارة فولكس اماروك على قدرات فنية قياسية، حيث لم تفصح شركة دلتا عن اي ترقيات تتعلق بذلك الامر، وبهذا فمن المتوقع حصولها على محرك بسعة 3000 سي سي طراز V6، يستطيع أن ينتج قوة تتراوح بين 238 و 247 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي للعجلات، عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 10 نقلات.

فولكس اماروك

تعديلات خارجية لسيارة فولكس اماروك

فولكس اماروك

تمكنت دلتا 4X4 أن تدعم السيارة بالعديد من اللمسات القوية، لتجعلها قادرة على التعامل مع التضاريس المتنوعة، حيث تمكن من زيادة الارتفاع الخاص بالسيارة بنسبة 5.9 بوصة مقارنة بالنسخة الاصلية، مع جنوط رياضية طراز HANMA والتي يبلغ قياسها 18 بوصة، بالاضافة إلى عجلات ذات نقوش بارزة وغائرة قياس 35 بوصة طرازBF Goodrich all-terrain.

فولكس اماروك

تألقت السيارة فولكس اماروك المعدلة بعدة لمسات خارجية مميزة، حيث ظهرت الناحية العلوية للسقف بشبكة متعددة الاستخدام، تتسع لحمل الاغراض والعجلة البديلة في حالات الطوارئ، بالاضافة إلى مجرفة رمال، ومصد امامي مع عتبات جانبية بارزة لسهولة صعود المقصورة، ورفارف جانبية زائدة، إلى جانب دعامات تتعلق بالصندوق الخلفي، ومصادر للاضاءة أمامية وعلوية تعمل بتقنية LED LIGHT.