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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل شرطي في هجوم بسلاح أبيض بـ بروكسل

صدى البلد

قالت النيابة في بلجيكا، اليوم الخميس، إن هجوماً بسكين في بروكسل أودي بحياة شرطي.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة ضابط آخر بجروح خطيرة، وأن الشرطة أطلقت النار على المهاجم، وتم نقله إلى المستشفى.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن هناك اشتباهًا بوجود دافع إرهابي لكن على المحققين أن يجمعوا العناصر لتأكيد ذلك.

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وفي وقت سابق من اليوم، توقفت حركة النقل العام والمطارات والشركات والمستشفيات في بلجيكا كما هو متوقع.

وقالت صحيفة "لوسوار"، إن بلجيكا متوقفة عن العمل بسبب إضراب بين المهنيين دعت إليه أكبر نقابتين في البلاد، مشيرة إلى أنّ نتائج ومدى التعبئة تختلف باختلاف القطاعات والمناطق.

وقال المدير التنفيذي لأكبر اتحاد نقابي في بلجيكا إيريك بوسانس، "نحن نعيش حقا في حالة أزمة، الأزمات تتراكم والآن نحن أمام صدمة، أعتقد حقا أن الرجال والنساء حتى من ذوي الدخل المرتفع، يعيشون وضعا صعبا لا سيما أن فواتير الطاقة هي بمثابة صدمة".

ونقل تقرير "أورونيوز" عن موريل دي مارتينيلي، السكرتيرة الفيدرالية لمنظمة نقابات القطاع العام في بروكسل، قولها "نحن ننتظر أوروبا منذ بعض الوقت، حكومتنا تختبئ وراء المؤسسات الأوروبية ولا شيء يتحرك".

وأضافت: "يجب أن تتوصل الدول الـ 27 إلى اتفاق، فالأحزاب البلجيكية غير قادرة بالفعل على التوصل إلى اتفاق فيما بينها، ولا أعتقد أن الأمر سيكون أسهل على حكومات دول الاتحاد الأوروبي".

بلجيكا بروكسل شرطي ضابط

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