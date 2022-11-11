راغب علامة يشعل حفل موسم الرياض.. شاهد

تصدر الفنان راغب علامة، مؤشرات البحث جوجل وذلك بعد إحيائه حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات موسم الرياض.

قدم راغب علامة العديد من الأغاني المميزة، وكان من بينها أغنية “اللي باعنا” والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن قام الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا وجيهان مرسي مديرة مهرجان الموسيقى العربية بتسليم تكريم راغب علامة على مسرح النافورة، وأهدوه وردا.

قال راغب:" هذه اول حفلة لي في الموسيقى العربية وستتكرر.

وفاجأ الجمهور راغب علامة بالزغاريد خلال تسلمه التكريم.

راغب علامة يقدم صناع اللي "باعتا خير دلعنا" من على مسرح الموسيقى العربية.

حرص راغب علامة على تحيه صناع أغنية اللي باعنا خسر دلعنا خلال حفله المقام ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى.

وقال:" أوجه تحيه للشاعر محمد البوغة والملحن محمود خيامي" وداعبه قائلا :" أحب أقوله الصايع".

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