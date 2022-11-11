محافظ طوكيو: المتحف القومي للحضارة بالفسطاط صرح عظيم يقتني قطعا فريدة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، يوريكو كويكى محافظ طوكيو، والوفد المرافق لها، حيث كان في استقبلهم الدكتور أحمد غنيم ألرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، وفيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

وتأتي هذه الزيارة على هامش تواجدها في مصر للمشاركة فى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop27 والمنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.

واصطحب الدكتور احمد غنيم، الضيوف في جولة تعريفية لقاعات المتحف المختلفة، حدثهم خلالها عن تاريخ إنشاء المتحف، و اختيار الموقع الحالي في منطقة الفسطاط ، لما يحمله هذا المكان من دلالات وشواهد على تعاقب الحضارات على أرض مصر.

كما رافقهم سيد أبو الفضل المشرف على قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، في جولة أثرية قدم خلالها شرحا تفصيليا عن المقتنيات الأثرية الفريدة للمتحف والتسلسل التاريخي لها، وسيناريو العرض المتحفي .

وفى نهاية الزيارة تبادل الطرفان الهدايا التذكارية، كما حرصت يوريكو كويكى على تسجيل كلمة بدفتر الزيارات، أعربت خلالها عن إعجابها الشديد بالمتحف ومقتنياته الفريدة، وطرق العرض المتحفي الحديثة، و بالغ تقديرها لهذا الصرح العظيم.



المتحف القومي للحضارة المصرية

المتحف القومي للحضارة المصرية

المتحف القومي للحضارة المصرية

المتحف القومي للحضارة المصرية

المتحف القومي للحضارة المصرية

المتحف القومي للحضارة المصرية

المتحف القومي للحضارة المصرية