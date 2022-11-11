عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محافظ طوكيو: المتحف القومي للحضارة بالفسطاط صرح عظيم يقتني قطعا فريدة

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، يوريكو كويكى محافظ طوكيو، والوفد المرافق لها، حيث كان في استقبلهم  الدكتور أحمد غنيم ألرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، وفيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

وتأتي هذه الزيارة على هامش تواجدها في مصر للمشاركة فى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop27 والمنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.  

واصطحب الدكتور احمد غنيم، الضيوف في جولة تعريفية لقاعات المتحف المختلفة، حدثهم خلالها عن تاريخ إنشاء المتحف، و اختيار الموقع الحالي في منطقة الفسطاط ،  لما يحمله هذا المكان من دلالات وشواهد على تعاقب الحضارات على أرض مصر.

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الكورية

المتحف القومى للحضارة يستقبل الممثلة العالمية ستيفانى بورز

كما رافقهم سيد أبو الفضل المشرف على قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، في جولة أثرية قدم خلالها شرحا تفصيليا عن المقتنيات الأثرية الفريدة للمتحف والتسلسل التاريخي لها، وسيناريو العرض المتحفي .

وفى نهاية الزيارة  تبادل الطرفان الهدايا التذكارية، كما حرصت يوريكو كويكى على تسجيل كلمة بدفتر الزيارات، أعربت خلالها  عن إعجابها الشديد بالمتحف ومقتنياته الفريدة، وطرق العرض المتحفي الحديثة، و بالغ تقديرها لهذا الصرح العظيم.
 

المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
محافظ طوكيو المتحف القومي للحضارة يوريكو كويكي المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا| وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ من 815 جنيها .. مفاجأة قوية في أسعار الذهب الآن

خلي بالك من أولادك .. تحذير شديد من مرض منتشر بالمدارس

أمطار رعدية ونشاط بالرياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

هدوء وسيولة مرورية بشوارع السويس.. صور

سألته سؤالا واحدا.. من السيدة التي تحدث معها الرئيس خلال جولة الدراجات؟

كولر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لتجديد عقد نجم الفريق

ترشيحاتنا

إخوان كاذبون| أحمد رجب : خداع الجماعة الإرهابية بلغ ذروته في 30 يونيو

أردوغان: تركيا تنتظر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 52 عاما

مونديال 2022.. سويسرا تسعى لتخطي عقبة الدور ربع النهائي

روسيا تكشف عن سيناريوهين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

لمدة شهر.. أسباب الغلق الكلي لميدان سفنكس والتحويلات المرورية

رسميا.. ساديو ماني على رأس قائمة السنغال لكأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

11/11 اليوم العالمي للسناجل.. مميزات غير متوقعة لحياة العزوبية

بفستان أنيق.. شقيقة محمد رمضان تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بشرى سارة لجمهور أسود التيرانجا.. ساديو ماني يقود السنغال في كأس العالم بقطر

القضاء على بؤرة إرهابية في ختام فعاليات التدريب المصري الأردني العقبة 7

فيديو

القضاء على بؤرة إرهابية في ختام فعاليات التدريب المصري الأردني العقبة 7

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

عنيفة أوى.. تعرف على رد فعل رضوى الشربيني تجاه رجل حاول معاكستها/فيديو جراف

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ