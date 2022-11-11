قررت أطمنكوا على البلد | أحمد موسى في بث مباشر من كرداسة

شارك الإعلامي أحمد موسى متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " بثا مباشرًا من "كرداسة"، قائلا:" أنا عند صفط اللبن في كرداسة .. أنا قدامك ومفيش أي مشكلة".



وأضاف "أحمد موسى:"قررت اطمنكوا على البلد .. النهاردة الجمعة 11/11 بنتابع الأوضاع من كرداسة".

وتابع:" اطمن والطريق ماشي ومفيهوش صريخ ابن يومين"، موجها حديثه للإخوان، قائلا:" هما فين؟..فين الخونه والقتله".



كما شارك الإعلامي أحمد موسى متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " بثا مباشرا من كوبري أكتوبر، قائلا: "قالوا هنقفل الكوبري والكوبري أهو بسم الله ما شاء الله اللي رايح واللي جاي الساعة واحدو وربع".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: الواد اللي اسمه "محمد علي" و الواد اللي اسمه "معتز" العيال الخونة دول .. اللي قالوا هنقفل أكتوبر".