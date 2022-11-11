حلول إيجابية بمصر.. نانسي بيلوسي تعد العالم بمواجهة التغيرات المناخية

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لـ نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكى ومتحدثة الرئيس جو بايدن اليوم الجمعة بالمنطقة الحمراء بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة السلام شرم الشيخ علي هامش فاعليات اليوم السادس من قمة المناخ Cop27.

وقالت بيلوسي: “ اجتماعنا اليوم لأمر يثير ذعر العالم أجمع لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول ونأمل أن نصل لحلول”.

وتابعت هناك مسؤوليات كبيرة وسيكون هناك حلول إيجابية في مصر للتوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.

وأشارت الي أنه علي العالم التحول لـ التكنولوجيا الصديقة للبيئة في كافة المجالات.

وسيحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن في شرم الشيخ اليوم مؤتمر الأطراف حول المناخ Cop27 لساعات قليلة، بعد ثلاثة أيام من انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة التي عرفت تمحور تداعيات نتائجها على السياسة الأمريكية في مجال المناخ.

وقد تعزز خطط لرئيس الأمريكى المناخية بصفة كبيرة خلال العام الحالي عندما أقر الكونغرس تشريعا لاستثمار 369 مليارا في الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة

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