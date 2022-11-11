يوم مصري بامتياز.. منتخبا مصر للناشئين والسيدات يعبران تونس إفريقيا

يوم مصري بإمتياز على مستوى المنتخبات المصرية حيث حقق منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة فوزا مستحقا على نظيره التونسي فى تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وعلى غرار منتخب مصر للناشئين وفي أول مشاركة وأول تحدي بعد غياب 10 سنوات

منتخبنا للسيدات لكرة اليد يهزم تونس في امم افريقيا بمشوار التأهل لبطولة العالم 2023.

صدى البلد يسبط الضوء على فوز منتخب مصر للناشئين ومنتخب السيدات لكرة اليد على نظرائهم فى تونس .

منتخب مصر للناشئين يعبر تونس

تغلب منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة على نظيره منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل فى الجولة الثانية بتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر للناشئين نظيره منتخب المغرب يوم الاثنين المقبل فى إطار الجولة الثالثة بتصفيات شمال إفريقيا.

وتقدم منتخب مصر للناشئين تحت 17 عام بقيادة محمد وهبة على نظيره التونسي بهدف مقابل دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي جمعت بينهما على ستاد 5 جويليه ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عاما المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية

أهداف اللقاء

وجاء هدف منتخب مصر للناشئين عن طريق المهاجم أيمن أمير عبد العزيز في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عقب تسديدة لتسكن شباك حارس مرمى منتخب تونس.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبي المنتخبين حيث ظهرت خطورة لاعبى المنتخب المصرى عن طريق كل من عمر سيد معوض و عمر خضر و أيمن أمير عبد العزيز و على إيهاب .

وأحرز عمر سيد معوض الهدف الثاني في الدقيقة 54 من عمر اللقاء وأضاف الهدف الثالث اللاعب حسام عادل الهدف الثالث بالدقيقة 92 وأحرز منتخب تونس هدفه في الدقيقة 81.

منتخب مصر لكرة اليد سيدات يحقق الفوز على تونس 22-21 في بطولة أفريقيا لكرة اليد.

بنات مصر بهزمن تونس 22-21 بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للسيدات



فاز المنتخب المصري الأول لسيدات كرة اليد، بقيادة مديره الفني رامي عبد اللطيف، على نظيره التونسي بنتيجة (22-21)، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة إفريقيا رقم 25، والتي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 9 وحتى 19 نوفمبر الجاري.

انتهى الشوط الأول بتقدم سيدات الفراعنة بنتيجة (11-9)، قبل أن يحافظن على تقدمهم خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة.

وعاد منتخب الفراعنة للمشاركة في البطولة بعد غياب 10 سنوات منذ نسخة 2012 بعد إعادة تكوين المنتخب من قبل اتحاد اليد.

ومن المقرر، أن تحصل جميع الفرق المشاركة بالبطولة القارية على راحة غدا من اللعب، فيما تلتقي بنات النيل في الجولة المقبلة مع نظيرتهن من المغرب مساء الأحد.

وتضم بعثة المنتخب المصرى للسيدات: رئيس البعثة أيمن صلاح، والمدير الفني رامي عبد اللطيف، والمدرب العام وليد أبو العطا، ودرب الحراس وليد عبد المقصود، والمدير الإداري إيمان مرجان، وأخصائية العلاج الطبيعي منة الله بدوي، ومحلل الأداء الفني حازم حامد.

كما ضمت قائمة أسماء اللاعبات: أمينة عاطف – مي جمعة – شيماء صبري – شهد الشواربي – سهيلة خالد – فرح الشاذلي – ليلى هيثم – ملك طلعت – نهى أيمن – سارة يحيى – منة الله سيد – شهد حسام – أمينة هشام – يارا هاني – مريم عمر – كنزي حاتم – تقى كامل.

