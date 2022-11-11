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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يوفر لجماهير كأس العالم بيانات الذكاء الكروي لأداء اللاعبين

صدى البلد

أكد الأتحاد الدولي لكرة القدم، أنه سوفر خلال منافسات كأس العالم التي ستقام بقطر، للجمهور المتابع للبطولة عبر التليفزيون أو الإنترنت وكذلك للمنتخبات المشاركة ولاعبيها، مجموعة من المعطيات والبيانات والإضاءات المتعلقة بالأداء، باستخدام أحدث التقنيات التي طوّرها فريق الأداء العالي لدى فيفا بقيادة رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية أرسين فينجر، والتي ستوفر معلومات جديدة ومثيرة ستُثري تغطية وتحليل كل مباراة في كأس العالم.

وسيكون لكل مباراة حزمة فريدة من المعطيات المصورة التي سيتم توفيرها خلال المباراة وبعدها على شكل واقع مُعزَّز أو رسوم بيانية تقليدية، حيث تُقسِّم كل جانب من جوانب اللعبة إلى جزئيات دقيقة كما تُقدِّم تعريفاً مفصلاً وواضحاً لكل عملية من العمليات مع إعطاء أمثلة بالفيديو لتوضيح مغزى كل تفسير، ولا تقتصر فائدة ذلك على شرح التعامل مع الكرة، بل تغطي تحركات واحتكاكات اللاعبين وطرفي المباراة سواء فيما يتعلق بالتعامل مع الكرة أو بعيداً عنها وسواء خلال الاستحواذ عليها أم لا.

وسيقوم فيفا باستخدام هذه البيانات للقيام بتحليل معمق بعد المباراة لفهم تطور اللعبة مع مرور الزمن، بالإضافة إلى تحليل خاص يهدف إلى تكوين صورة أوضح عن التطور من فئة الناشئين والشباب إلى المنتخب الوطني الأول لدى السيدات والرجال على حدّ سواء.

وقال فينجر: "نودّ أن نجمع بين رؤيتنا المتمثلة باستخدام تحليل البيانات الكروية وحنكة الخبراء في المجال التقني لتوفير معطيات ذكاء كروية جديدة تسمح للجميع بتكوين فهم أفضل للعبة، إذ ستكون مثل هذه المعطيات بمثابة نموذج عمل لكيفية تحليل كرة القدم مستقبلاً. وعندما تتوفر لدينا أفكار ورؤى جديدة، سنعمل على مشاركتها مع أسرة كرة القدم. لدينا أداة رائعة تتمثل بمركز تدريب الفيفا المتاح عبر الإنترنت".

يُذكر أن فريق فيفا للأداء العالي يضم بين أعضائه محللين كرويين وعلماء ومهندسين متخصصين في البيانات، وقد طوّر الفريق تقنية مبتكرة توفر بيانات ومعطيات غير مسبوقة، ومع إسدال الستار على منافسات كأس العالم ٢٠٢٢، سيتم تقديم بيانات ومعطيات تشمل 11 مجالاً هم التحكم بالكرة ومدة استعادتها  واقتحام صفوف الخصم وتمركز خط الدفاع وطول مساحة انتشار الهجوم والوصول إلى الثلث الأخير من الملعب وخسارة الكرة تحت الضغط والضغط على الكرة والأهداف المتوقعة واللياقة البدنية للفرق  وتلقي الكرة من خلف خط الوسط أو خط الدفاع ومراحل اللعب.

الاتحاد الدولي لكرة القدم ارسين فينجر كأس العالم بالفيديو ومهندسين متخصصين

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