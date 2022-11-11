أحمد موسى: الشعب المصري أدرك جيدا حجم المؤامرة ضد الدولة..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن 11 نوفمبر 2022، يعد تفويضا جديدا للرئيس السيسي من أجل مواجهة الإرهاب والعنف والقضاء على الجماعات الإرهابية.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه ذهب إلى كافة الأماكن التي حددتها جماعة الإخوان الإرهابية لحشد المتظاهرين ، مثل «أكتوبر، ميدان التحرير، وصفط اللبن» لفضح أكاذيب الإخوان الإرهابية.

هما فين

وتابع موسى قائلا:" هما فين أعضاء جماعة الإخوان النهادرة روحت كرداسة اللى كانت معقل التنظيم الإرهابية، كرداسة وصفط فيهم أخوان بس هما فين دلوقت".

وتابع: أن الشعب المصري أدرك جيدا حجم المؤامرة جيدا التي تحاك ضد الدولة المصرية، مؤكدًا أنه لم ينزل أي إخواني إرهابي في أي شارع في أي محافظة، وهذا يعد درسا قويا للهاربين من الخونة.