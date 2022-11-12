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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيللي كريم تستعرض جمالها عبر انستجرام ... فيديو

صدى البلد

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهوررها فيديو جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نيللي كريم و هي تستعرض جمالها بعدة صورة علي الشاطي ، مما حازت علي اعجاب متابعية.

 

عملة نادرة.. نيللي كريم تستقر على اسم مسلسلها الرمضاني

بسبب رامي عياش.. تغيير اسم مسلسل نيللي كريم في رمضان المقبل

يذكر ان استقر صناع مسلسل النجمة نيللى كريم، وتحديدًا المنتج جمال العدل، على "عملة نادرة" ليكون اسمًا نهائيًا للمسلسل، المقرر أن تخوض من خلاله الفنانة، السباق الرمضانى المقبل.

وسبق أن كشفت النجمة نيللي كريم، عن أنها لم تستقر على اسم مسلسلها الرمضاني.

وأضافت في تصريح خاص لصدى البلد :" المسلسل كان يحمل اسم العين بالعين، وقررنا تغييره بعد عرض مسلسل عربي بنفس الاسم خلال الايام الماضية.

وفي سياق آخر، أعربت الفنانة نيللي كريم، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان القاهرة للدراما، مضيفة: الدراما المصرية تستحق هذا الاهتمام.

وتابعت نيللي خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، :" هناك أناسا كثيرين خلف الكواليس كتاب ومخرجين وصناع وعمال وتصوير ومزيكا يستحقون التكريم، وكلهم متواجدون في المهرجان.

وعن أعمالها القادمة قالت:" أستعد لرمضان المقبل بمسلسل جديد والحلقات ما زالت تُكتب، وأقدم خلاله دور صعيدية وهذا شيء جديد علي".

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