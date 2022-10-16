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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد

بسبب رامي عياش.. تغيير اسم مسلسل نيللي كريم في رمضان المقبل

نيللي كريم
نيللي كريم

أكدت النجمة نيللي كريم، أنها لم تستقر على اسم مسلسلها الرمضاني حتى الان وذلك بعد تغيير اسمه.

وأضافت في تصريح خاص لصدى البلد :" المسلسل كان يحمل اسم العين بالعين وقررنا تغييره بعد عرض مسلسل عربي بنفس الاسم خلال الايام الماضية "

وأعربت الفنانة نيللي كريم، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان القاهرة للدراما، مضيفة:" الدراما المصرية تستحق هذا الاهتمام".

وتابعت نيللي خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، :" هناك أناسا كثيرين خلف الكواليس كتاب ومخرجين وصناع وعمال وتصوير ومزيكا يستحقون التكريم، وكلهم متواجدون في المهرجان.

وعن أعمالها القادمة قالت:" أستعد لرمضان المقبل بمسلسل جديد والحلقات ما زالت تُكتب، وأقدم خلاله دور صعيدية وهذا شيء جديد علي".

رامي عياش يتعاقد على العين بالعين

 

أعلن الفنان اللبناني رامي عياش عن عمله القادم، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر رامي عياش ، عدة صور للعمل القادم و هو مسلسل، وعلق قائلا “ وابتدينا.. العين بالعين”.

رامي عياش يتصدر تويتر:

تصدر رامي عياش تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في لبنان ومصر وبعض الدول العربية، بعد أن استضافته الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة".

وتحدث عياش عن أهم المحطات فى حياته، حيث قال إنه يحب ممارسة الرياضات البرية مثل "الصيد" والتخييم في الجبال.

وأضاف أن شخصيته مختلفة عن باقي إخوته، ووصفته إسعاد يونس بــ "رامبو عياش".

كما صرح رامي عياش، بأنه تعرف على زوجته "داليدا" وهي في سن 20 عاما، وتزوجها في عمر 21 عاما، وكانت من ضمن معجباته.

وحكى تفاصيل زواجه على طريقة العادات والتقاليد الجبلية، بلقاء عائلتها والتعرف عليهم، خاصة والدتها.

وتألق البوب ستار في الغناء لأم كلثوم دون موسيقى، وأبهر الفنانة إسعاد يونس.

نيللي كريم العين بالعين رامي عياش

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