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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لأجل مغنية شهيرة.. إيلون ماسك يغير إعدادات تويتر

إيلون ماسك تويتر
إيلون ماسك تويتر

منذ أن أصبح الملياردير «إيلون ماسك» الرئيس الجديد لشركة تويتر، قام بتنفيذ سلسلة من التغييرات في عمل عملاق الوسائط الاجتماعية والتي تراجع في نفس الوقت غن بعضها.

شهدت الأيام القليلة الماضية أيضًا نزوحًا جماعيًا للمشاهير من موقع تويتر، لكن أولئك الذين بقوا يحاولون الآن فهم الآليات الجديدة لتويتر.

إيلون ماسك يعدل إعدادات تويتر

مثل مغنية الراب Doja Cat، والتي طلبت مساعدة إيلون ماسك في تغيير اسم المستخدم الخاص بها على تويتر من "Christmas" إلى اسم جديد بعدما ارتكبت خطأ بتغييره، وقد رد ماسك عليها بالفعل.

نظرًا لأن النظام الأساسي كان يختبر العديد من الميزات الجديدة، فلم تستطع Doja Cat تعديل اسمها "Christmas" بعد أن غيرته.

لذل لجأت إلى ماسك طلبًا للمساعدة، غردت مغنية الراب قائلة: "لا أريد أن أظل Christmas، الرجاء المساعدة، لقد ارتكبت خطأ"، فرد ماسك على التغريدة: "يتم العمل على الأمر".

وبالفعل، غير إيلون ماسك الإعدادات من أجل مغنية الراب وكتب لها مرة أخرى: "الآن يمكنك تغيير اسمك".

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