بشرى سارة.. بدء تشغيل مستشفى قها المركزي بالقليوبية من الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية موافقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على تشغيل مستشفى قها الجديد لاستقبال الجمهور والمواطنين والمرضى ابتداء من الأسبوع المقبل.



وأوضح الخطيب أن مستشفى قها المركزى ستعمل بكامل طاقتها بدءا من الأسبوع المقبل لاستقبال جميع الحالات، مشيرا إلى أن هذا هو التشغيل الفعلى للمستشفى حيث أنها فور الانتهاء منها منذ عامين دخلت ضمن منظومة استقبال مرضى كورونا ولم تستقبل أى حالات أخرى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن الأهالى وعددا من أعضاء مجلس النواب طالبوا بسرعة تشغيلها لاستقبال المواطنين حيث أن جميع وحدات العناية المركزة والحضانات والاستقبال يعملون الآن بكامل طاقتهم لخدمة أهالى قها والقرى التابعة لها علاوة على قرى مركز طوخ ورواد الطريق الزراعى السريع.

وأشار إلى أن تشغيل المستشفى سيخفف العبء على باقى المستفيات فى ظل استمرار العمل فى الانشاءات بمستشفى طوخ المركزى الجديد.