احذر .. أدوية منتشرة بالأسواق تسبب العقم للرجال

العقم عند الرجال هو عبارة عن حالة مرضية تعني عدم قدرة الرجل على الانجاب، أو أن يكون لديه أبناء ، هذا المرض قد يتم الشفاء منه وأحيانا أخرى يصبح الشفاء منه مستحيل، والدراسات الحديثة أكدت أن حوالي 15% من الأزواج يعانون من مشاكل في الخصوبة تصل إلى عدم القدرة على الإنجاب ، لكن هناك بعض الحالات تصاب بالعقم بعد الانجاب ، وذلك بسبب عوامل كثيرة أهمها تناول بعض الأدوية .

وفي هذا الاتجاه نشر موقع Cleveland clinic وهو أكبر مركز طبي أمريكي ، تقريرا صادما عن دراسة حديثة عن بعض الأدوية التي يتناولها الكثير من الأشخاص حول العالم ، وقد تؤثر على خصوبة الرجال وتسبب لهم العقم .

ونشر الموقع بعض هذه الأدوية وحذر من تناولها لما لها من خطورة كبيرة علي الصحة الإنجابية ومن هذه الادوية :



ادوية البروستاتا وتساقط الشعر ..

تستخدم أدوية مثبطات اختزال 5-ألفا (فيناسترايد ودوتاستيريد) لعلاج تضخم البروستاتا وتساقط الشعر ، فالرجال الذين يستخدمون هذه الأدوية لعلاج تضخم البروستاتا سيقل لديهم حجم السائل المنوي والعدد الإجمالي للحيوانات المنوية في السائل المنوي، ما قد يجعل من الصعب التسبب في الحمل.

كما أن تناول هذا الدواء لعلاج تساقط الشعر، فلن يسبب تغييرًا خطيرًا في عدد الحيوانات المنوية لديك، ومع ذلك فإن ما يصل إلى 5% من الرجال الذين يتناولون هذا الدواء لأي سبب من الأسباب سيقل عدد الحيوانات المنوية لديهم.

أدوية الالتهابات الفطرية

الكيتوكونازول .. ويستخدم هذا الدواء لعلاج الالتهابات الفطرية، ويتم تطبيقه بشكل شائع على الجلد ككريم أو مرهم أو مسحوق ، وعندما يتم تناول الكيتوكونازول على شكل حبوب فإنه يضر بإنتاج هرمون التستوستيرون ويقلل من إنتاج الحيوانات المنوية.

الادوية الكيماوية

جميع أدوية العلاج الكيميائي المستخدمة لعلاج السرطان تمنع إنتاج الحيوانات المنوية، واعتمادًا على نوع العلاج الكيميائي ومدة العلاج قد يعود إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال في غضون عام , وفي كثير من الرجال لا يعود إنتاج الحيوانات المنوية أبدًا ويصبح الرجل عقيم.

المضادات الحيوية

هناك بعض المضادات الحيوية استخدامها بكثرة قد يؤدي إلى الإصابة بالعقم لدى الرجال ومنها ( سبيرونولاكتون، سيميتيدين، نيفيديبين، سلفاسالازين، وكولشيسين ).

المواد الأفيونية

تشمل المواد الأفيونية (المخدرات) كلا من الأدوية الموصوفة لعلاج الألم والإدمان، والعقاقير غير المشروعة، حيث يؤدي استخدامها على المدى الطويل إلى تعطيل الإشارات التي تتحكم في إنتاج هرمون التستوستيرون، ما يؤدي إلى انخفاض الهرمون وتقليل كمية ونوعية الحيوانات المنوية.

حاصرات ألفا

تستخدم هذه الأدوية لعلاج الأعراض البولية التي يسببها تضخم المثانة والبروستاتا, وتؤثر على خصوبة الذكور بطرق مختلفة، اعتمادًا على طريقة عمل كل دواء.

مضادات الاكتئاب

الأدوية المضادة للاكتئاب مثل زولوفت (سيرترالين)، وبروزاك (فلوكستين)، وليكسابرو (إسكيتالوبرام) ، وعلي الرغم من انها ادوية لتخفيف التوتر أو الأدوية المضادة للقلق، الا انها تؤثر بشكل علي خصوبة الرجل .

المكملات الغذائية و بناء العضلات

الستيرويدات الابتنائية .. هذه الأدوية تعرف أيضا بـ"المنشطات الابتنائية الأندروجينية"، وتستخدم لبناء كتلة العضلات أو تقليل الدهون في الجسم، لذا يتزايد استخدامها بين الرياضيين , كما ان المكملات الغذائية الخاصة باللياقة البدنية وبناء العضلات من مصادر أقل شهرة قد تكون ملوثة بالستيرويدات الابتنائية , وهذه الادوية تضر بخصوبة الذكور عن طريق التدخل في إشارات الهرمونات اللازمة لإنتاج الحيوانات المنوية.

التستوستيرون التكميلي

التستوستيرون التكميلي له تأثير سلبي على إنتاج الحيوانات المنوية، فعندما تأخذ هذا الهرمون يتم حظر الإشارات الهرمونية لتكوين الحيوانات المنوية، ثم يتوقف إنتاجك الطبيعي لهرمون التستوستيرون ، ويؤدي هذا إلى انخفاض حاد في مستوى هرمون التستوستيرون في الخصيتين، وتكون النتائج الأكثر احتمالا هي انخفاض تركيز الحيوانات المنوية أو الغياب التام للحيوانات المنوية من السائل المنوي.