عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعديلات السلك الدبلوماسي والقنصلي على طاولة الشيوخ.. غدا

صدى البلد

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق غدا  الاثنين، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

 

وقال تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الخارجية والاقتصادية، أن وزارة الخارجيـة أوضحت خلال مناقشات المشروع بالمجلس، أنـه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقـات تـم تعديل المادة الخاصـة بالمكاتـب الفنيـة الملحقة بالسفارات فـي الخـارج، وتـم وضـع سقف للدرجـة الماليـة لـرئيس المكتـب الفنـي بحيث لا يتخطى الدرجـة الماليـة لمستشـار بـوزارة الخارجيـة، وتـم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.

 

كما اشار التقرير إلى أن وزارة المالية أوضحت أنها قامت بإعداد دراسـة حـول مـردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعرضت علـى مجلـس الـوزراء وتـم التوافق على وضـع سـقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.

السلك الدبلوماسي مجلس الوزراء وزارة الخارجية وزارة المالية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شافوا حاجة .. جمهور شيرين يكشف مفاجأة خافية عن الكل في كتب كتابها

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

رقم خرافي .. شاهد سيارة أحمد سعد الجديدة .. صور

كولر مش متحمّس | فرج عامر : المهاجم المتألق عاوز ينضم لـ الأهلي

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن عودة أشرف بن شرقي للدوري المصري

فيريرا يحسم موقفه النهائي من رحيل إمام عاشور

ترشيحاتنا

بعد وصول الكرتونة لـ 50 جنيها.. كيف انخفضت أسعار البيض في الأسواق؟

دعاء عجيب فى طلب الرزق .. واظب عليه كل يوم

سعر عيار 18 في محلات الصاغة اليوم 13-11-2022

بعد 18 عملية لتحويل نفسه إلى امرأة.. بلوجر لندن: عايز أرجع راجل

1500 جنيه.. أرخص موبايل تاتش من نوكيا لمحدودي الدخل

ما صفات أولياء الله الصالحين وكيف نكون منهم؟ علي جمعة يكشف الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عملية زراعة أنف امرأة في ذراعها تحقق نجاحًا باهرًا|صور

دنيا بطمة تستعرض جمالها بفستان جديد .. شاهد

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها في إطلالة رياضية جديدة.. شاهد

بسعر خيالي.. عرض صندل «ستيف جوبز» للبيع في مزاد علني

فيديو

رد فعل غير متوقع من شقيق شيرين عبدالوهاب وحماها على عودتها لحسام حبيب|فيديوجراف

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

مصرع 20 شخصا وإصابة 8.. كواليس سقوط ميني باص في ترعة بالدقهلية

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ