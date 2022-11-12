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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثالث.. الآلاف يحتفلون بمولد «مارجرجس» في الأقصر

لليوم الثالث.. الآلاف
لليوم الثالث.. الآلاف يحتفلون بمولد «مارجرجس»  في الأقصر

شهد دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات غرب محافظة الأقصر، اليوم السبت، توافد الآلاف من الأقباط والمسلمين، تزامناً مع اليوم الثالث للإحتفال بذكري تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة " اللد " في فلسطين .

وحرص زوار الدير على المشاركة في زفة الأيقونة بحضور أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

وبدأت الاحتفالات والتى تستمر لمدة سبعة أيام من 10 نوفمبر وحتي 16 نوفمبر 2022، بحمل أيقونة كبيرة للشهيد العظيم مارجرجس الروماني، وأمامهم الشمامسة بالملابس البيضاء وتعلوا أصواتهم بالتسابيح والألحان، وخلفهم الآباء المطارنة والأساقفة والرهبان والكهنة وبدأت الدورة والطواف بالإيقونة كأهم مظهر من مظاهر الاحتفال والتى يطلق عليها اسم الدورة أو الزفة.

واصطف خلف الأيقونة عدد كبير من الزوار، والتي تعالت أصوات الترانيم والتسابيح والمدائح والزغاريد من النساء حين رؤيتهم أيقونة الشهيد مارجرجس الروماني.

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استمرار احتفالات الأقباط في الأقصر بذكرى مولد الشهيد مارجرجس

وفي نفس السياق، وضعت مديرية أمن الأقصر بناء علي تعليمات اللواء دكتور هشام عبد الغفار مدير أمن الأقصر، واللواء حسن عبد العزيز حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة لتأمين الاحتفالات، وانتشارا موسعا لقوات الأمن المركزي والأمن العام وخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، وتركيب بوابات إلكترونية علي مداخل ومخارج الدير وعلي الطرق المؤدية إليه، للكشف عن الأسلحة والمعادن، ومنعت وقوف السيارات.

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الأقصر محافظة الاقصر احتفالات الأقباط الأنبا يؤانس أسقف أسيوط الشهيد مارجرجس الشهيد مارجرجس الروماني

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