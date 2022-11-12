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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم قاسم يبرز جمال مدينة الأقصر خلال زيارته لها.. صور

صدى البلد

نشر الفنان، كريم قاسم، عدة صور له من زيارته لمدينة الأقصر، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وأظهر كريم قاسم جمال المناظر والأثار بمدينة الأقصر، كما التقط صورا لأهلها، ونالت تفاعل كبير من جمهوره.

 

وفشل فيلم “حظك اليوم” من بطولة الفنان كريم قاسم، من تحقيق إيرادات مرتفعة هذا الأسبوع حيث حقق 56,106 فقط .  

وبذلك يكون فيلم حظك اليوم قد حقق إجمالي إيرادات بعد أسبوعين من عرضه وصلت إلي جنيه 305,914 . 

بينما حقق الفيلم ليلة أمس إيرادات هزيلة حيث حقق في شباك التذاكر3,072 فقط. 

وتبدأ أحداث فيلم حظك اليوم بتعرف الانفلونسر ليلى على عُمر الصحفي في ليلة هادئة ويتسبب شهودهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري لكن ما بدت كخطة بسيطة للحصول على العقد تؤدي إلى تورطهم وأصدقائهم في مشاكل أكبر.


الفيلم بطولة كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولى ويشارك فيه بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى اكرم، محمد حلمي. الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني . 

ساهم النجم كريم قاسم والمخرج تامر عشري في تنظيف مياه النيل وبناء أكبر هرم من البلاستيك المضغوط وذلك ضمن مبادرة  التي تهدف إلى تنظيف النيل من المخلفات، وعلى مدار 45 يومًا يتم جمع 225 ألف زجاجة بلاستيكية و7000 كيلو من المخلفات. كما شاركوا في ورشة تعليمية لكيفية إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية لتخرج بمنتجات جديدة يمكن استخدامها.

يأتي ذلك في إطار اهتمام كريم قاسم وتامر عشري بدورهما التوعوي لاستخدام بدائل البلاستيك غير الملوثة للنهر والبيئة، ليشاركا مع فريق مكوّن من 60 صيادًا في هذه المبادرة احتفالًا بيوم التنظيف العالمي، وكان كريم قاسم قد انضم إلى المبادرة  من ثلاثة سنوات، وشارك في العديد من الأنشطة والفعاليات التي تخدم البيئة.

الفنان كريم قاسم كريم قاسم

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