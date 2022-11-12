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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الصرح الطبي | مدير مستشفى الكبد ببلطيم : إيصال رسمي لأي متبرع ..فيديو

أحمد الكرزوني
أحمد الكرزوني

أكد  أحمد الكرزوني رئيس مجلس إدارة الصرح الطبي الخيري مستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم، أن التبرعات هي التي ساهمت في بناء الصرح الطبي الكبير الذي يخدم أهالي بلطيم.

 

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مستشفى الكبد ببلطيم : الدولة تبرعت لنا بـ4200 متر لإنشاء كياننا الطبي

 

وقال أحمد الكرزوني في حواره مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  معنا فريق قوي في المستشفى ونحن مستمرون في استقبال التبرعات لاستكمال إنشاء وتجهيز مستشفى الكبد ببلطيم ".

وأضاف أحمد الكرزوني:"  نقوم بإعطاء إيصال رسمي لكل متبرع حتى لو قام بالتبرع بـ جنيه واحد فقط ".

وأكمل احمد الكرزوني:" لدينا تبرعات  من الكثير من البسطاء  في بلطيم، ونعتز بهذه النوعية من التبرعات".

ولفت احمد الكرزوني :" فكرنا في إنشاء مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بسبب احتياج منطقة بلطيم لهذه التخصص من العلاج".

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