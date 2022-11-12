الصرح الطبي | مدير مستشفى الكبد ببلطيم : إيصال رسمي لأي متبرع ..فيديو

أكد أحمد الكرزوني رئيس مجلس إدارة الصرح الطبي الخيري مستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم، أن التبرعات هي التي ساهمت في بناء الصرح الطبي الكبير الذي يخدم أهالي بلطيم.

وقال أحمد الكرزوني في حواره مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" معنا فريق قوي في المستشفى ونحن مستمرون في استقبال التبرعات لاستكمال إنشاء وتجهيز مستشفى الكبد ببلطيم ".

وأضاف أحمد الكرزوني:" نقوم بإعطاء إيصال رسمي لكل متبرع حتى لو قام بالتبرع بـ جنيه واحد فقط ".

وأكمل احمد الكرزوني:" لدينا تبرعات من الكثير من البسطاء في بلطيم، ونعتز بهذه النوعية من التبرعات".

ولفت احمد الكرزوني :" فكرنا في إنشاء مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بسبب احتياج منطقة بلطيم لهذه التخصص من العلاج".