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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مستشفى الكبد ببلطيم : الدولة تبرعت لنا بـ4200 متر لإنشاء كياننا الطبي

أحمد الكرزوني
أحمد الكرزوني

كشف أحمد الكرزوني رئيس مجلس إدارة الصرح الطبي الخيري مستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم،  تفاصيل إنشاء المستشفى.

 

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وقال  أحمد الكرزوني في حواره مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   فكرنا في إنشاء مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بسبب احتياج منطقة بلطيم لهذه التخصص من العلاج ".

 

وأضاف أحمد الكرزوني:"  كنا نرسل مرضى الكبد في مستشفى الكبد المصري، وكان المرضى يسافرون كثيرا وبالتالي فكرنا في إنشاء مستشفى للكبد في بلطيم".

 

وتابع أحمد الكرزوني:"  الدولة تبرعت لنا بـ 4200 متر لإنشاء المستشفى على الطريق السريع ".


وعرضت برنامج " بنت البلد " تقرير عن أعمال التشييد والبناء داخل مستشفى الكبد  والجهاز الهضمي ببلطيم.


 

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