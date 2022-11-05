مستشفى الكبد ببلطيم : الدولة تبرعت لنا بـ4200 متر لإنشاء كياننا الطبي

كشف أحمد الكرزوني رئيس مجلس إدارة الصرح الطبي الخيري مستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم، تفاصيل إنشاء المستشفى.



وقال أحمد الكرزوني في حواره مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" فكرنا في إنشاء مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بسبب احتياج منطقة بلطيم لهذه التخصص من العلاج ".

وأضاف أحمد الكرزوني:" كنا نرسل مرضى الكبد في مستشفى الكبد المصري، وكان المرضى يسافرون كثيرا وبالتالي فكرنا في إنشاء مستشفى للكبد في بلطيم".

وتابع أحمد الكرزوني:" الدولة تبرعت لنا بـ 4200 متر لإنشاء المستشفى على الطريق السريع ".



وعرضت برنامج " بنت البلد " تقرير عن أعمال التشييد والبناء داخل مستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم.



