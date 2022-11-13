3 آيات قرآنية فيها راحة بالك وحل مشاكلك .. واظب عليها

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، إن هناك ثلاث آيات من القرآن الكريم من كررها وجد فيها راحة باله وحل مشاكله.



وتلا الآيات: الآية الأولى جاء فى قوله تعالى: { مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}.

الأية الثانية: {وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }.

اما الآية الثالثة: { وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ }.

وأشار الى أن كل أمورك بيد الله تعالى، وكل ما انت فيه من ضر لا يكشفه إلا الله، كل ما ترجوه من خير لا يأتي به الا الله، واذا أراد شيئاً كان وما لم يشاء لم يكن، الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

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سورة الشرح

هى سورة كنز لمن التزم عليها لها تأثير عجيب فى تفريج الهموم وتيسير الأرزاق، وعدد آياتها 8 آيات، فمن مر بأزمة أو كرب فعليه ان يقرأ سورة الشرح بقدر ما يستطيع، ولكن عليه أولاً أن يتوضأ ويصلي ركعتين ولا يكلم أحد ويظل فى مكانه ثم يقرأ سورة الشرح سيجد نشاط غريب فى جسده، فكان أحد الصالحين قال من قرأها بعد كل صلاة فك الله كربه وهمه وأذهب حزنه وييسر رزقه.