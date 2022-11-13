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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 13-11-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر أشهر أعيرة الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-11-2022؛ ليسجل  1275 جنيه  للشراء و 1265 جنيه للبيع  وذلك بالنسبة لسعر عيار 21 الأكثر تداولا في محلات الصاغة.

بحسب تقرير اقتصادي فقد سجلت اسعار الذهب مصر  هدوءا بدون أي تغيير في بداية تعاملات اليوم بمختلف الأعيرة المختلفة، بعد أن زاد أمس بمقدار 46 جنيه في الجرام الواحد.

سعر جرام الذهب يقفز 27 جنيها دفعة واحدة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

 عيار 18

ووصل سعر عيار  18 نحو 1092 جنيه للشراء و 1084 جنيه للبيع.

عيار 24

و سجل سعر عيار 24 نحو 1457 جنيه  للشراء و 1446 جنيه.

 أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 44,962 ألف جنيه للبيع و 45.317 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب


وصل سعر كيلو الذهب نحو 1.45 مليون جنيه للبيع و 1.5 مليون جنيه للشراء

الجنيه الذهب


ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 10.12 ألف جنيه للبيع و 10.2 ألف جنيه للشراء.

 

 

تسعيرة الذهب

 

تختلف تسعيرة الذهب من محل لآخر بحسب الدمغة والمصنعية و بحس المناطق وبالتالي فإنها تتراوح من 30 إلي 60 جنيها للجرام الواحد وبحسب سعر العيار الذهبي و التجار وبعضهم.

 


الذهب لماذا؟


يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم  في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم..

 

كيف يتم تحديد سعر الذهب 


يتم تحديد سعر الذهب وفقا للخبراء والمقيمين علي 3 أسس منها سعر الصرف الأجنبي و البورصة العالمية وقوي العرض والطلب، إذ أن سعر المعدن الأصفر محليا ارتفع بصورة ملحوظة عقب تحرير سعر الصرف الأجنبي.

ويعتبر لمستهلكون الذهب الملاذ الأمن للاستثمار، في ظل التغيرات العالمية والاقتصادية، منوها بأن الذهب أصبح يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية، وبناء عليه لا يمكن تحديد إمكانية ارتفاعه أو تراجعه في الفترات المقبلة، إلا أنه مستقر في الوقت الحالي.

 

مصنعية الذهب

تسجل مصنعية الذهب بحسب سعر الجرام والتي تبلغ ما بين 7 إلي 10% من سعر الجرام الواحد  وبالتالي يتم زيادة نسبة المعدن الموجود وبالتالي فإن زيادة في سعر المعدن يقلل من قيمة قيراط الوحدات الأخري والعكس.

ومع استخدام أوقية الذهب والتي يبلغ وزنها 34 جرام باعتبارها وحدة قياس ووزن الذهب والحلي و السبائك.

 

أسواق الذهب عالميا


ومع انتهاء الأسبوع الماضي، صعد سعر الذهب بالبورصات العالمية بنمو ا 5.3%، مسجلا 89 دولارًا، لتسجل الأوقية مستوى 1771 دولارًا مع تعاملات الأسبوع الماضي .

ودفعت زيادة الذهب بنتائج بيانات اقتصادية أظهرت تراجع معدلات التضخم الأمريكية، ما يرفع احتمالات تخفيف الفيدرالي الأمريكي لوتيرة رفع أسعار الفائدة، وبالتالي يقل الضغط على تحركات الذهب، إذ يعد ذلك أكبر مكسب أسبوعي للذهب منذ 30 شهرًا، وهو أكبر ارتفاع له منذ قفز بنسبة 6.5٪ خلال الأسبوع المنتهي 3 أبريل 2020.
 

 

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