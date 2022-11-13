عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون.. أبرز اختصاصات الهيئة العامة للتنمية الصناعية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة،وللهيئة أن تنشئ فروعا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية.

وتكون الهيئة هي الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، ولها في سبيل ذلك:

- دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه في شأنها.

- إعداد دراسات ومخططات التنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا، ومتابعة وتشجيع تنفيذها.

- وضع السياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية، واتخاذ ما يلزم لتنميتها وتطويرها مباشرة أو بواسطة تراخيص أو عقود تنمية أو عقود تطوير مع القطاع الخاص.

الصناعات الهندسية تعد خطة عمل لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات

بعد لقاء الملا والخريف.. توسيع التعاون فى الصناعة والتعدين بين مصر والسعودية

- البت في طلبات إنشاء المناطق الصناعية أو التوسع في القائم منها، ووضع الشروط والقواعد المرتبطة بذلك، سواء كانت المناطق الصناعية التي تنشئها أو تديرها المحافظات أو غيرها من جهات الدولة أو من القطاع الخاص.

- تحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

- وضع الضوابط التي تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، وتوفير المساحات والأراضي والأماكن اللازمة للمستثمرين فيها، والترخيص لها بإقامة وإدارة المناطق الصناعية.

- تحديد الأنشطة والمنتجات الصناعية، وكذلك الأنشطة الخدمية المرتبطة بها التي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والمحافظات وغيرها من جهات الدولة والقطاع الخاص، وكذلك تحديد الأنشطة الصناعية التي يحظر مزاولتها أو تلك التي لا تجوز مزاولتها إلا بشروط خاصة.

- وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين، والتنسيق مع المحافظات أو غيرها من جهات الدولة أو القطاع الخاص التي تتولى ترفيق وإدارة المناطق الصناعية لإتاحتها للمستثمرين.

- وضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية، وربط ذلك بمعايير محددة للإنتاج والتشغيل والتصدير أو بغير ذلك من أهداف التنمية، والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في المناطق الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أن تقدم هذه القواعد إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

المناطق الصناعية القطاع الخاص التنمية المناخ التراخيص الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شافوا حاجة .. جمهور شيرين يكشف مفاجأة خافية عن الكل في كتب كتابها

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

قرار مفاجئ من كولر بشان محمد محمود وزياد طارق في الأهلي

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

كولر مش متحمّس | فرج عامر : المهاجم المتألق عاوز ينضم لـ الأهلي

رقم خرافي .. شاهد سيارة أحمد سعد الجديدة .. صور

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن عودة أشرف بن شرقي للدوري المصري

ترشيحاتنا

غادة والى: هناك جرائم محددة ترتكبها جماعات للجريمة المنظمة تضر بالبيئة .. فيديو

فرنسا: أوروبا تحتاج الاستقلال عن الولايات المتحدة

تحويلات مرورية لبدء تطوير طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلى في القاهرة

وفقا للقانون.. أبرز اختصاصات الهيئة العامة للتنمية الصناعية

قراءة القرآن على الميت أثناء الدفن وبعده.. الإفتاء تكشف الحكم

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 13-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر خيالي.. عرض صندل «ستيف جوبز» للبيع في مزاد علني

طبيب يفجر مفاجأة عن علاقة فيتامين د بالاكتئاب

ياسمين عز : شيرين سمعت كلامى وركنت الكرامة .. ورضوى الشربيني ترد

شاهد.. شاكيرا تُبكي القلوب بتشجيعها لابنها خلال مباراة بيسبول في برشلونة

فيديو

رد فعل غير متوقع من شقيق شيرين عبدالوهاب وحماها على عودتها لحسام حبيب|فيديوجراف

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

مصرع 20 شخصا وإصابة 8.. كواليس سقوط ميني باص في ترعة بالدقهلية

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ