تفاصيل لقاء وزير الثروة المعدنية السعودي ونظيره المصري بشرم الشيخ

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، بوزير البترول والثروة المعدنية في مصر المهندس طارق الملا ، على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء المنعقد بالتزامن مع قمة المناخ العالمية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر، وذلك بحضور نائب الوزير لشؤون التعدين م. خالد بن صالح المديفر.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز سبل التعاون بين المملكة العربية السعودية ، وجمهورية مصر العربية في قطاعي الصناعة التعدين؛ وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

كما تم استعراض الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها سمو ولي العهد مؤخراً، والاتفاق على تشكيل فرق عمل بين الجانبين لاستعراض تفاصيل الإستراتيجية بشكل موسع، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين وتعزيز جوانب الخبرات المتبادلة في قطاعي الصناعة والتعدين.

ووجه وزير الصناعة والثروة المعدنية الدعوة لوزير البترول والثروة المعدنية المصري لحضور مؤتمر التعدين الدولي الذي يُقام في مدينة الرياض في يناير المقبل.